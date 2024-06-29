"Что ж вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьётесь!": Почему 14-й пакет санкций не даст ограбить российский бизнес Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему в 14-м санкционном пакете против России чиновники ЕС могут соревноваться друг с другом в слабоумии и как новые ограничения лишь усугубят ситуацию в Европе. 28 июня, 21:11 Почему 14-й пакет санкций не даст ограбить российский бизнес. Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Очередной, четырнадцатый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС оказался весьма показательным. И прежде всего он демонстрирует бессилие и слабоумие еврочиновников: — Как бы нам заставить Россию сдаться? — А давайте введём санкции против Полины Гагариной. — А за что? — Она красивая и поёт хорошо. — Ведьма, однозначно!

Особенно весело должно быть самой Полине Гагариной, которая ездит на гастроли в Китай, где санкциям её не достать, и плевать хотела на их Европомойку с её Шабашвидением.

Как санкции против Шамана и Гагариной должны помочь Западу победить Россию? Неужели Путин после такого скажет: "Это перебор, на такую жестокость мы не рассчитывали, нужно сдаваться"? Или русский народный народ расплачется и побежит свергать тирана? Я не знаю, я не настоящий психиатр и имею право только заниматься диагностикой. Но это такое, иллюстрация.

ЕС внёс Полину Гагарину и Шамана в санкционные списки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987, shaman.me

А самое показательное — это "Пакет также включает в себя меры, позволяющие европейским компаниям затребовать компенсации за ущерб, причинённый им российскими компаниями в связи с применением санкций и изъятием собственности. Это так же позволит создать список российских компаний, которые будут мешать процессу арбитража и деятельности судов".

Я себе представляю этот процесс в суде: — Санкции вводил ЕС? — Да. — Выполняли их вы? — Да. — А виноваты русские? Логично, чёрт побери!

Нет, ущерб — это понятно. Это больно и обидно. Но при чём тут какие-то российские компании? Даже в случае, когда активы конфисковываются, это делается государством, а не частниками. Или я чего-то не знаю? Неужели всем можно? Если да, то я побежал конфисковывать в стиле BLM (шутка).

Если серьёзно, то очевидно, что европейский бизнес устал терять деньги (причём очень большие) из-за санкций и оказывает давление на политиков с целью их отмены или хотя бы смягчения. Чтобы хоть на время от них избавиться, бизнесменам кидают вот такую кость: попробуйте судиться с российскими компаниями, вдруг выгорит. Кстати, я сильно сомневаюсь, что найдётся много тех, кто поведётся.

В общем, "в любой непонятной ситуации безуспешно пытайся ограбить русских". При этом совершенно очевидно, что шансы победить в подобном иске без серьёзной политической составляющей (читай: давления на судей со стороны Брюсселя и Вашингтона) весьма призрачны, а любая компания, которая на такое решится, окончательно закрывает себе любые возможности когда-то вернуться в Россию.

И, что немаловажно, непонятно, как они собираются взыскивать этот самый ущерб у российских компаний, находящихся в российской же юрисдикции. Все вменяемые организации уже давно закрыли свои счета на Западе и, как показывают данные по ВЭД, отказались от расчётов в долларах. "Передавай свой король наш пламенный привет, а с Дона выдачи нет".

В результате просто очередная демонстрация интеллектуальной и концептуальной импотенции еврочиновников, которые не могут нанести никакого реального вреда России, а вводят всё новые пакеты санкций для галочки, из принципа "И вовсе-то мы не обгадились". Такое себе "Винсеремос", но на украинский лад.

Все их действия в последнее время можно описать одной фразой: "Мы ничего не можем сделать с Россией, но надо продолжать упорствовать в своей русофобии". Пусть продолжают, собственно, а мы будем с интересом наблюдать, комментируя: "Что ж вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьётесь!"

Авторы Александр Роджерс