Как поссорили Батьку с Пашиняном и при чём тут ОДКБ Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, что заявил накануне по поводу выхода из ОДКБ Никол Пашинян и от чего потом открестился, а также каким будет ответный ход Александра Лукашенко. 13 июня, 21:31 Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / EPA, Михаил Метцель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова попал в центр скандала. Вернее, устроил его на ровном месте. Отвечая на ехидный вопрос оппозиционного депутата в парламенте, мол, "почему вы не выходите из ОДКБ, если постоянно его критикуете?", Пашинян буркнул что-то типа: "Выйдем, когда захотим".

Главе МИД Армении пришлось оправдываться и уточнять, что это не официальное заявление о выходе страны из ОДКБ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Потом главе МИД Армении пришлось оправдываться и уточнять, что это не официальное заявление о выходе страны из ОДКБ (официальные заявления вообще так, в формате базара, не делаются).

Но ряд наших СМИ, конечно, сразу понесли "сенсацию" в формате "Дуньки должны постоянно довирать страшные подробности, иначе перестаёт торкать". И у них уже не только "Армения выходит из ОДКБ" (ша! пока никто никуда не идёт), но и доплели про "Пашинян поставил условие, что не будет выходить из ОДКБ, если Лукашенко извинится". А почему не приплести, например, Тунгусский метеорит? Представьте себе заголовки: Пашинян согласился остаться в ОДКБ, если будет раскрыта тайна Тунгусского метеорита!

На самом деле ссора Пашиняна с Лукашенко отдельно и никакого отношения к ОДКБ не имеет. Пашинян обиделся на слова Лукашенко об общении с Алиевым и заявил, что не поедет в Белоруссию, пока там правит Лукашенко (все сели и плачут, так им плохо без поездок Пашиняна в Минск).

Согласитесь, "Не поеду в Минск, пока Лукашенко не извинится" сильно отличается от "Выйду из ОДКБ, если Лукашенко не извинится". Я, кстати, не совсем понимаю, за что должен извиняться Лукашенко. Видимо, за любовь к образным выражениям (к этому все давно привыкли). Ибо никаких конкретных действий или "заговоров, чтобы отобрать у Армении Арцах", он не предпринимал. Так что требование извинений изначально какое-то странное.

Пашинян, против которого в Ереване устраиваются многотысячные митинги оппозиции, судорожно цепляется за власть, истерит и пытается перекладывать ответственность за свои личные провалы на кого угодно. Фото © ТАСС / Александр Патрин

Что, конечно, не отменяет того факта, что Пашинян, против которого в Ереване устраиваются многотысячные митинги оппозиции, судорожно цепляется за власть, истерит и пытается перекладывать ответственность за свои личные провалы на кого угодно: на Россию, Белоруссию, ОДКБ или кого-либо ещё.

Претензии Пашиняна, что ОДКБ недееспособна и что она не пришла на помощь Армении, — заведомо лживые.

Во-первых, когда в Казахстане были беспорядки и Токаев обратился в ОДКБ за помощью, она была оперативно предоставлена — и беспорядки подавлены. То есть ОДКБ вполне себе работоспособная структура и эффективная. Просто нужно в неё обращаться. Чего Пашинян, внимание, не делал.

Во-вторых, Армения сама не признала Карабах ни автономной республикой, ни частью Армении. И при этом требовала признания от России. А на основании чего? И как можно требовать от других того, что не делаешь сам?

В-третьих, когда были боевые действия в Карабахе, то армянская армия в них не принимала участия. С какой стати тогда за них должны были вписываться россияне и все остальные члены ОДКБ? Особенно, повторюсь, если Пашинян не обращался за помощью в структуры ОДКБ?

Это напоминает старый анекдот про еврея, который тридцать лет молится о победе в лотерее, пока в один прекрасный день с неба не раздаётся голос: "Изя, ты хоть раз купи лотерейный билет!"

Как говорил лепрекон из фильма "Траса 60" Грант: "Если вы хотите, чтобы ваше желание сбылось, вы должны его громко произнести вслух, вдруг его услышит кто-то, кто может его исполнить". Но Пашинян не сделал даже этого.

Вместо этого Пашинян раз за разом принимал неверные управленческие решения, последовательно ухудшавшие ситуацию. А теперь винит в этом всех подряд (включая Лукашенко). Ну не может же быть виноват во всём мальчик Никол, ему мама с детства говорила, что он самый умный!

Мальчик Никол теперь в армянском парламенте рассказывает своим редеющим сторонникам, что "Америка з намы!" Можно подумать, это хоть кому-то помогло (обычно после такого нужно разбегаться побыстрее, чтобы потом с шасси взлетающих самолётов не падать)…

Лукашенко в ответ на истерики Пашиняна не будет троллить, набирать очки, издеваться. Ему от подобных словесных нападок Пашиняна ни холодно, ни жарко. Имея в союзниках Россию, он может игнорировать даже ЕС и США, не говоря уже о маленьких закавказских республиках.

Авторы Александр Роджерс