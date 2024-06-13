Почему Зеленский не убедил саудовского принца, кража денег РФ, что готовят против России на саммите НАТО: обзор мировой политики 13 июня Как Зеленский приехал уговаривать саудовского принца принять участие в "мирном саммите", что означает поддержка Киева Аргентиной и как демократия и свобода превратились в тоталитаризм — в материале Life. 13 июня, 09:23 Саммит в Швейцарии призван продлить полномочия нелегитимного главы киевского режима Владимира Зеленского. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Как прошла встреча Зеленского с руководством Саудовской Аравии

"Энергичная" и "содержательная" — глава киевского режима Владимир Зеленский описал свою встречу с руководством Саудовской Аравии 12 июня. Этот визит Зеленского не анонсировался, пишет RT. Зеленский должен был приехать в страну ещё 1 июня, чтобы заручиться поддержкой одной из крупнейших стран Ближнего Востока в Швейцарии, однако поездка была отменена.

"Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы её развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира",— написано в Telegram-канале Зеленского.

Саудовский принц во время переговоров подтвердил "заинтересованность и поддержку Саудовской Аравии всех международных усилий, направленных на разрешение кризиса" на Украине, а также смягчение его гуманитарных последствий, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

По информации СМИ, высшее руководство страны не встретило Зеленского в аэропорту. По сообщениям местных СМИ, вместо него были два посла, а также госминистр и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Ранее Саудовская Аравия отказалась от участия в "мирном саммите" из-за отсутствия России. 12 июня поступила информация, что наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд не примет участия в саммите лидеров G7, сообщает агентство SPA.

Президент Аргентины Хавьер Милей всё же решил поехать на "мирный саммит" в Швейцарии. Ранее он отказывался от посещения конференции. Изменил своё решение лидер Аргентины в последний момент — когда прочитал специальное послание Владимира Зеленского с просьбой приехать хотя бы на открытие.

Эксперты отмечают, что приход Милея превратит Аргентину в новый форпост США в Латинской Америке. Сначала заявка страны на партнёрство с НАТО, потом включение в поставки Украине российских вертолётов, а теперь речь зашла о поставках пяти аргентинских военных самолётов Киеву — AMD/BA Super Etendard.

— А дальше может последовать направление советников и технического персонала ВС Аргентины на Украину; вхождение в НАТО и поддержка официальной антироссийской западной коалиции, — считает военный эксперт Александр Степанов.

Оружейный налог НАТО

Военные учения НАТО. Фото © ТАСС / Sergei Grits

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил HYPERLINK, что для всех членов НАТО поставки оружия Украине станут обязательными. Каждый год планируется выделять около 40 млрд евро. Денежные "обязательства" каждой страны хотят считать в зависимости от ВВП: 20 млрд — от США, а остальное от других членов. Он также сказал, что Венгрия не будет платить Украине, но и блокировать решения НАТО тоже не будет. "Долгосрочные финансовые обязательства перед Украиной обеспечат предсказуемость, подотчётность и разделение бремени. Чем больше мы будем привержены долгосрочным обязательствам, тем скорее эта война может закончиться", — заверил Столтенберг.

Такие заявления генсек альянса сделал перед встречей министров обороны стран НАТО и советом Украина – НАТО, которые должны пройти 13–14 июня в Брюсселе. Именно на них должны быть утверждены предложения генсека. Столтенберг также выразил уверенность, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне многие члены альянса выразят поддержку вступления Украины в союз.

Однако в то же самое время постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Украину нельзя считать кандидатом на вступление в альянс, так как страна не соответствует необходимым требованиям.

G7 решила ограбить Россию

"Большая семёрка" одобрила изъятие доходов от российских замороженных активов в пользу Украины. Речь идёт о кредите в 50 млрд долларов, который должны выделить до конца 2024 года. Об этом пишет AFP со ссылкой на канцелярию президента Франции. Источник также сообщает, что погашение кредита должна обеспечить прибыль от российских активов, однако в любом случае странам необходимо рассматривать и другие варианты.

— Изначально это была американская инициатива. Но если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или доходов от этих активов окажется недостаточно для финансирования кредита, то нам придётся подумать о том, как разделить нагрузку, — сказал представитель французской стороны, которая будет председательствовать на саммите.

Окончательной договорённости по вопросу изъятия российских средств планируется достичь на предстоящем саммите G7, который пройдёт в Италии в период с 13 по 15 июня.

Ранее аналитики говорили, что подобная ситуация подорвёт доверие к современным финансовым системам — другие страны просто перестанут хранить свои резервы у западных стран или инвестировать в их экономики, также это ускорит развитие процесса дедолларизации. Кроме того, эксперты подчёркивали, что изъятие активов нарушит один из главных принципов экономического либерализма — нарушение неприкосновенности частной собственности: другие страны могут подумать, что с ними может произойти то же самое.

Авторы Михаил Сироткин