Макрон закачался, Совет Европы выставит счёт за ущерб Украине, взрывы заводов ВПК в ЕС: Мировые новости 11 июня В каком случае уйдёт Макрон, кто не пригласил Россию на "конференцию мира" в Швейцарии и что думают в Америке о размещении F-16 ВСУ на аэродромах НАТО — в материале Life. 11 июня, 11:56 Президенты США и Франции — Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN

Макрон заметался

Эмманюэль Макрон обсуждал со своим окружением возможность ухода с поста президента. Это может произойти в случае победы правых на выборах в парламент. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники. Но вскоре Макрон пошёл в отказ: заявил, что не уйдет в отставку, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов.

В США, Великобритании, Германии, а теперь и Польше взрываются заводы ВПК

На польском оружейном заводе Mesko прогремел взрыв. Он находится в 205 километрах от украинской границы. Завод поставлял Украине ПЗРК Piorun, а в 2023 году открыл совместное с Украиной производство 125-мм танковых боеприпасов. Также в Mesko снабжали Украину боеприпасами малого калибра и ракетными зарядами.

В начале прошлого месяца загорелся завод Diehl в Германии, который производит системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним. На конец мая всего Германия пообещала Украине девять систем ПВО типа IRIS-T SLM и одиннадцать систем ПВО типа IRIS-T SLS. 15 апреля в США произошёл пожар на заводе, который производит артиллерийские снаряды 105-го и 155-го калибров, использующиеся, например, в поставляемых ВСУ гаубицах L119 и М777. В том же месяце в Великобритании на заводе BAE Systems также случился взрыв. В августе 2023 года Владимир Зеленский говорил, что английская компания откроет на Украине своё представительство и будет заниматься производством уже упомянутых гаубиц, а также БМП CV90.

Нейтралитет Швейцарии сменился

Швейцария взяла на себя ответственность за отсутствие России на "мирной конференции". "Это наш выбор, мы берём на себя ответственность за него. Как принимающее государство, мы были ответственны за то, приглашать или нет. Мы обсуждали это со многими странами, не только с западными. Мы взвесили риски", — сказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, отвечая на вопрос российских СМИ.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Фото © ТАСС / AP / Aaron Favila

Глава МИД отметил, что страны Глобального Юга хотели участия РФ, однако Швейцария не хотела отпугнуть Украину, пригласив российскую делегацию.

Отсутствие обеих сторон конфликта стало причиной отсутствия Китая. Отказ страны от участия в конференции стало разочарованием для немецкого правительства и лично Владимира Зеленского. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на немецкого дипломата.

В беседе с РИА "Новости" японский депутат Мунэо Судзуки также выразил мнение, что решать украинский вопрос без России нельзя: "На обратном пути премьер-министр Японии заедет на "мирную конференцию" в Швейцарии, я так понимаю. Она называется "мирным саммитом", но это не мирный саммит. С моей точки зрения, это в каком-то смысле вызов России. Потому что правильно было бы пригласить Россию и сесть за стол переговоров на равных. Тогда это была бы правильная конференция".

Однако участники и организаторы конференции, как сообщает РБК со ссылкой на NHK, решили прислушаться к позиции части стран Азии и Ближнего Востока, поддерживающих связи с РФ: вывод российских войск и несколько других пунктов "формулы мира", предложенных Киевом, не войдут в финальную часть официального заявления по итогам "мирного саммита".

Ранее Россия заявила, что в любом случае не поедет на конференцию, даже если получит приглашение. Об этом сказал пресс-секретарь Посольства России в Берне Владимир Хохлов. В начале мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается участвовать во всех мероприятиях, посвящённых "формуле мира" Владимира Зеленского.

"Реестр ущерба" для Украины

В Совете Европы 46 голосами проголосовали за создание "Реестра ущерба, вызванного агрессией Российской Федерации в отношении Украины", чтобы отнять у РФ побольше денег. Решение поддержали США, Канада и Япония. А чтобы "включить" режим отъёма, предлагается два пути. Первый — конфисковывать российскую государственную собственность и арестовывать оставшиеся государственные счета (например, принадлежащие дипломатам), при этом ЕС должен взять в долг у США (под эти изъятия) и передать деньги Украине. Второй — в созданный под реестр европейский фонд, возможно, будет переводиться прибыль с российских депозитов в европейской клиринговой палате Euroclear и во французских банках, что составляет до 240 млрд долларов. А затем передавать европейским девелоперским компаниям для организации восстановительных работ. Глава Сербии Александр Вучич назвал мероприятие фарсом. Эксперты считают, что, пока реестр будет создаваться, оперативная обстановка в мире поменяется.

Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / AP / Darko Vojinovic

США и Европа желают нам смерти — американский правозащитник

"Если США разместит свои F-16 в странах ЕС, достаточно глупых, чтобы позволить им атаковать Россию, эти базы станут законными целями. Ребята, руководство США и Европы, похоже, желает всем нам смерти", — сказал американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X. До этого глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что западные аэродромы в случае вылета с них украинских F-16 станут законной целью для России.

Венгрия знает, как предотвратить войну

"В ходе кампании я говорил только о том, что выборы в Европарламент — это возможность замедлить или остановить всё более быстрое сползание европейских политиков в войну. Сначала в Европе, потом в США", — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу M1, передает РИА "Новости". Политик сказал, что выборы прошли, как он "планировал и хотел".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / AP / Virginia Mayo

Он также отметил, что поезд, ведущий Европу в большую войну, удалось "замедлить", однако его можно и остановить: "Потому что во Франции, которая была страной, которая наиболее решительно выступала за войну, произошло настоящее политическое землетрясение". По его словам, вторым шагом должно стать избрание президентом США Дональда Трампа.