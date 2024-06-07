Корабли РФ стучатся в дверь к американцам, Байден отступил назад: Обстановка в мире, 7 июня Почему президент США хочет стать "мирным" и что Макрон снова пообещал для Украины — в материале Life. 7 июня, 10:12 Байден отказал в ударах вглубь России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Почему Байден отказал в ударах вглубь России

"Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (около 320 км. — Прим. ред.) — вглубь России, и мы не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю", — сказал президент США в интервью ABC News.

Однако российские телеграм-каналы отмечают, что американцы изначально не передавали оружие, которое может достать до Москвы. "Налицо некоторое лукавство со стороны самоходного Джо. Из того, что Штаты передали ВСУ, ни одна система вооружений не добьёт с территории Украины до Москвы. Ни ATACMS, ни HIMARS, ни JDAM. Теоретически до российской столицы могут достать ракеты JASSM-ER, которые Киев, возможно, получит вместе с истребителями F-16. Однако самолёты и вооружение к ним Украине передадут не американцы, а значит, и не им давать разрешение на их применение по Москве", — написал в своём телеграм-канале российский военкор Александр Коц.

Он добавил, что, возможно, такие заявления Байден делает в рамках президентской избирательной кампании в целях показать свои мирные намерения. Ранее, в сентябре 2023 года, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Украина может сама выбирать цели для поставляемого оружия. "Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому", — сказал тогда политик.

Российские корабли и самолёты у берегов США

Фрегат "Адмирал Горшков". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Корабли ВМФ России посетят порт Гавана с 12 по 17 июня. Об этом вчера сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Кубы. Согласно сообщению ведомства, в составе группы будут четыре корабля: фрегат "Адмирал Горшков", АПЛ (атомная подводная лодка. — Прим. ред.) "Казань", нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Сообщается, что визит российских кораблей в регион может стать первым с 2019 года. США заявили, что не видят угрозы в прибытии российского флота. "Мы будем внимательно следить за ними <...> Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности", — сказал официальный представитель Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN. В прошлом году российские и китайские корабли в ходе учений подходили к берегам Аляски. "Я думаю, что это был сигнал для нас. Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ. Мы периодически проходим Тайваньский пролив на наших собственных военных кораблях", — прокомментировал тогда экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Помимо прибытия кораблей ряд западных СМИ со ссылкой на американские источники сообщил, что российская авиация также будет участвовать в предполагаемых учениях. Один из источников сказал, что при помощи подобных манёвров Россия хочет "выбить (США) из колеи".

Макрон анонсировал "новую" помощь Украине

Президент Эмманюэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / АР

Вчера президент Франции объявил о "новой" помощи для ВСУ. Сделал он это после встречи с Зеленским во время празднования высадки в Нормандии. По словам Макрона, Франция поставит Украине самолёты Mirage 2000, подготовит к ним украинских лётчиков, а также обучит и вооружит четыре с половиной тысячи украинских солдат. Он уверен, что это "позволит ей защитить свою территорию и своё воздушное пространство, поэтому с завтрашнего дня мы начнём программу подготовки пилотов, а после обеспечим поставки этих самолётов". Уже были найдены предполагаемые базы, где будут обучать украинских пилотов. Об этом пишет телеграм-канал "Два майора". А телеграм-канал "Пятая республика" отмечает, что переданные самолёты будут старых модификаций.

Стоит напомнить, что Франция и раньше готовила украинских солдат. "Мы с начала войны участвовали в обучении украинских военных, в частности во Франции и на территории некоторых наших соседей. Франция подготовила десять тысяч украинских солдат", — рассказал французский премьер-министр в эфире телеканала France 2.

Также отмечается, что и лётчиков французы готовят уже давно. Фотографии во Франции одного из них опубликовал телеграм-канал российского лётчика "Воевода вещает".

Авторы Михаил Сироткин