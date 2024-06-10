Новая военная база РФ в Африке, Германия и Франция проголосовали против Украины — важные мировые новости 10 июня Как Макрон договорился с президентом США, но тут же проиграл, что происходит в Армении, Нигере: обзор мировой политики 10 июня 10 июня, 12:07 Новая военная база РФ в Африке, Германия и Франция проголосовали против Украины, 10 июня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo

Российские активы разрешили украсть

Президент США Джо Байден и глава Франции Эмманюэль Макрон достигли договорённостей об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Об этом ночью 9 июня сообщило Reuters. Разговор состоялся вечером в субботу, после празднования юбилея высадки в Нормандии, в котором Владимир Зеленский выразил надежду на такую же высадку стран-союзников на Украине. По итогам встречи было выпущено официальное заявление: "Президенты обязуются поддержать усилия Европейского союза и "Большой семёрки" по получению непредвиденной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины". Ранее арабское издание Al Jazeera со ссылкой на мнение российских экспертов сообщило, что конфискация активов не пройдёт бесследно для США и ЕС.

Правые нокаутировали Макрона — он распустил французский парламент

Однако на следующий день для главы Франции пришли неутешительные новости: партия "Национальное объединение" на выборах в Европарламент набрала в два раза больше голосов, чем её ближайший преследователь — партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Возрождение" (около 34% против 14,4%). "Занявший 2-е место" президент впервые за 27 лет тут же распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные парламентские выборы во Франции. "В конце этого дня я не смогу сделать вид, что ничего не произошло. К этой ситуации добавляется лихорадка, которая охватила общественные и парламентские дебаты в нашей стране в последние годы", — сказал президент, реагируя на выбор своих избирателей. По его словам, Франция нуждается в чётком парламентском большинстве, чтобы "действовать в спокойствии и согласии".

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что партию президента правильнее было бы назвать "Вырождение", а не "Возрождение". "Cтавка Макрона на идею войны против России на Украине, с которой он носился последнее время, не только не принесла ему успеха, а скорее отняла у него голоса. По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", — добавил Пушков.

На выборах в Европарламент Шольц теряет позиции

Выборы в двухпалатный законодательный и представительный орган власти ЕС показали раскол в политических кругах Старого Света. В Европе подводят итоги плебисцита, на котором граждане Евросоюза выбирали состав объединённого парламента. Подсчёт голосов показал, что "Европейская народная партия", возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, вышла на первые позиции. Для всего мира это означает, что ЕС продолжит свой курс на поддержку Украины в фарватере проамериканского проекта. На втором месте расположилась партия "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", замыкает тройку лидеров партия "Обновляя Европу".

Но есть и ещё одна важная тенденция, которая явно прослеживается в европейском политическом движении: на уровне голосования в отдельных странах можно выявить тренд на приход к власти правых и ультраправых сил. Партия правых консерваторов Виктора Орбана ФИДЕС не оправдала ожиданий и взяла всего 44,6%, тем не менее оставаясь лидером.

Политические силы Олафа Шольца в Германии показали наихудший результат за всё время существования Европарламента. Победу одержали правоцентристы из блока, на втором месте ещё одни политические оппоненты нынешнего канцлера — ультраправые из "Альтернативы для Германии", Социал-демократическая партия Шольца же осталась на третьем месте.

Правые политики традиционно выступают против военной и финансовой поддержки Украины в ущерб европейским интересам, как, например, пишет издание Bild. К примеру, члены партии "Альтернатива для Германии" постоянно призывают Олафа Шольца закончить поставки вооружений Украине и начать переговорный процесс на российских условиях.

Вместо самолётов и пилотов свои корректируемые бомбы

Украина постоянно сталкивается с проблемами в подготовке иностранного авиапарка для неё. То приходилось долго уговаривать Запад на поставку самолётов, то необходимо было ждать конкретных сроков передачи истребителей. А теперь СМИ и командование ВСУ говорят, что передаваемые истребители не являются панацеей и не слишком подходят для текущих боевых действий.

Самолёты четвёртого поколения Mirage 2000-5, которые хочет отдать Франция, хоть и являются хорошей техникой, но они не слишком подходят Украине в текущих условиях боя, сообщает Business Insider. В свою очередь французская газета La Tribune Dimanche также пишет, что их не может быть отправлено слишком много — около 6 самолётов, так как парк страны состоит всего из 26. Что касается экипажей, то их также недостаточно. Киев требует обучить больше пилотов, а США заявляют, что мест для новых "учеников" недостаточно.

Самолёты 4-го поколения Mirage 2000-5. Фото © ТАСС / ЕРА / RITCHIE B. TONGO

Кроме того, начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в разговоре с украинской службой "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций) сообщил, что F-16 не являются универсальным решением для Украины. Однако, по его словам, через несколько недель Украина намерена испытать свои собственные корректируемые бомбы. Он добавил, что их Россия в месяц использует около 3000, а Украина — всего 100–300 штук, при этом они иностранного производства. Ранее за уничтожение первого истребителя F-16 российская компания "Форэс" объявила вознаграждение в 15 миллионов рублей.

Месяц протестов в столице Армении

Перед зданием парламента в Армении протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали разбивать палаточный городок. Об этом сегодня ночью сообщил корреспондент РИА "Новости". Вчера лидер протестующих, архиепископ Баграт Галстанян, обратился к международной общественности, заявив об утрате легитимности нынешнего руководства Армении.

В Армении протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали разбивать палаточный городок. Фото © ТАСС / Александр Патрин

— Мы требуем смены власти в Армении. Это более чем оправданно, учитывая, что нынешнее правительство Армении потеряло легитимность, нарушив свои предвыборные обещания и программу правительства, — сказал Галстанян.

Спусковым крючком стало решение правительств Армении и Азербайджана начать процесс делимитации границ 19 апреля. После этого жители Тавушской области вышли на протесты, перекрыв трассу Ереван – Ноемберян. С 9 мая протесты переместились в Ереван.

Новая африканская российская военная база

— Нигер заинтересован в размещении полноценной военной базы ВС РФ на своей территории. Это необходимо для эффективной борьбы с террористическими организациями, — заявил почётный консул России в республике Аддо Иро.

Нигер заинтересован в размещении полноценной военной базы ВС РФ на своей территории. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art

12 апреля, по сообщениям СМИ, российские специалисты прибыли в Нигер, чтобы обучить местные силы для борьбы с террористическими проявлениями. 3 мая Пентагон заявил, что российские силы находятся на одной базе с американским контингентом, который скоро должен покинуть страну. 8 июня США официально начали вывод войск с Кубы.

Российские корабли в 180 км от берегов США

Фрегат "Адмирал Горшков", носитель гиперзвуковых ракет "Циркон", прибыл в порт столицы Кубы, сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель". Также ожидается появление атомной подводной лодки "Казань". На прошлой неделе Минобороны Кубы сообщило, что российские корабли посетят порт Гаваны с 12 по 17 июня.