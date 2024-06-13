Наследный принц Саудовской Аравии не примет участие в саммите G7
SPA: Наследный принц Саудовской Аравии не примет участие в саммите G7 в Италии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Обложка © kremlin
Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не примет участие в саммите лидеров G7. Об этом сообщает агентство SPA.
По информации агентства, наследный принц поблагодарил премьер-министра Италии Джорджу Мелони за полученное приглашение, но от визита на мероприятие отказался.
"Телеграмма включала сожаление Его Королевского Высочества в связи с тем, что он не может принять участие из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа", — указывает агентство.
Напомним, что саммит лидеров "Большой семерки" под председательством Италии стартует 13 июня и продлится до 15 июня. Он пройдёт в итальянской области Апулия. Ожидается, что в мероприятии примут участие все лидеры G7. Главными темами встречи станут украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке и Африке. Кстати, Владимир Зеленский может выступить на саммите G7 по видеосвязи.