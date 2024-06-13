Наследный принц Саудовской Аравии не примет участие в саммите G7

Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не примет участие в саммите лидеров G7. Об этом сообщает агентство SPA.

По информации агентства, наследный принц поблагодарил премьер-министра Италии Джорджу Мелони за полученное приглашение, но от визита на мероприятие отказался.

"Телеграмма включала сожаление Его Королевского Высочества в связи с тем, что он не может принять участие из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа", — указывает агентство.