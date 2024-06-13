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13 июня, 00:08

Наследный принц Саудовской Аравии не примет участие в саммите G7

SPA: Наследный принц Саудовской Аравии не примет участие в саммите G7 в Италии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Обложка © kremlin

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Обложка © kremlin

Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не примет участие в саммите лидеров G7. Об этом сообщает агентство SPA.

По информации агентства, наследный принц поблагодарил премьер-министра Италии Джорджу Мелони за полученное приглашение, но от визита на мероприятие отказался.

"Телеграмма включала сожаление Его Королевского Высочества в связи с тем, что он не может принять участие из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа", — указывает агентство.

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Напомним, что саммит лидеров "Большой семерки" под председательством Италии стартует 13 июня и продлится до 15 июня. Он пройдёт в итальянской области Апулия. Ожидается, что в мероприятии примут участие все лидеры G7. Главными темами встречи станут украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке и Африке. Кстати, Владимир Зеленский может выступить на саммите G7 по видеосвязи.

Оксана Попова
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