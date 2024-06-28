ЕС внёс в список санкций против России ещё двух бизнесменов и четыре компании

Руководство ЕС приняло решение расширить список санкций против России, добавив туда ещё два физлица и четыре организации. Под европейские ограничения попал крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок "Трансконтейнер" и его директор Михаил Концерев. Об этом свидетельствуют данные из публикации в Официальном журнале Евросоюза.