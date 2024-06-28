ЕС внёс в список санкций против России ещё двух бизнесменов и четыре компании
Руководство ЕС приняло решение расширить список санкций против России, добавив туда ещё два физлица и четыре организации. Под европейские ограничения попал крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок "Трансконтейнер" и его директор Михаил Концерев. Об этом свидетельствуют данные из публикации в Официальном журнале Евросоюза.
Кроме того, ограничения коснулись ООО "Титул" и его владельца Дмитрия Белоглазова. В совете ЕС считают, что бизнесмен мог помогать обходить санкции против России. По такому же принципу под рестрикции подпали компании АО "Илиадис" и МКАО "Распериа трейдинг лимитед".
Напомним, что 24 июня ЕС одобрил 14-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись 116 юридических и физических лиц из РФ, в числе которых оказались даже Shaman (Ярослав Дронов), Полина Гагарина и Иван Охлобыстин.
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