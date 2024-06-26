СМИ узнали о страхе Байдена вводить жёсткие санкции против России

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена на фоне грядущих выборов в стране опасается, что санкции против России, Ирана и Венесуэлы в нефтяной сфере могут спровоцировать рост цен на топливо. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

"Администрация Байдена хочет сохранить стабильные цены на нефть и газ перед выборами в ноябре. Эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям в отношении крупных производителей", — пишет издание.

Чиновник из Белого дома отметил, что Байден делает всё возможное, чтобы обеспечить низкую цену на заправках для простых американцев, так как это влияет на повседневную жизнь граждан. Издание также приводит слова бывшего руководителя Управления по иностранным активам Минфина США Джона Смита, который заявил, что Вашингтон очень аккуратно вводит рестрикции, чтобы не навредить экономикам западных стран.