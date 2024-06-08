Сечин рассказал, как выборы в США повлияют на энергетический рынок

Волатильность на мировом энергорынке может усилиться из-за предстоящих президентских выборов в Соединённых Штатах. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Можно предположить усиление волатильности и в связи с неопределённостью, связанной с перспективой президентских выборов в США, где предвыборные настроения зависят в том числе от повышения стоимости одного галлона бензина (средняя цена за галлон — 3,6 доллара, причём в некоторых штатах, к примеру в Калифорнии, — 5,4 доллара. — Прим. Life.ru)", — сказал Сечин.