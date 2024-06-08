Сечин рассказал, как выборы в США повлияют на энергетический рынок
Cечин: Волатильность на энергорынке может усилиться из-за выборов в США
Волатильность на мировом энергорынке может усилиться из-за предстоящих президентских выборов в Соединённых Штатах. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Можно предположить усиление волатильности и в связи с неопределённостью, связанной с перспективой президентских выборов в США, где предвыборные настроения зависят в том числе от повышения стоимости одного галлона бензина (средняя цена за галлон — 3,6 доллара, причём в некоторых штатах, к примеру в Калифорнии, — 5,4 доллара. — Прим. Life.ru)", — сказал Сечин.
Напомним, очередные выборы президента США пройдут 4 ноября. Дональду Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Джо Байден тоже получил поддержку избирателей. Однако на пути к должности президента Трамп столкнулся с трудностями: против него возбудили судебное дело. 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс.