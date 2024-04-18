Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 20:26

Украина игнорирует требования США прекратить обстрелы нефтяных заводов России

Economist: Киев пренебрегает советами США прекратить обстрелы нефтяных заводов РФ

Киев не желает прислушиваться к рекомендациям США и продолжает обстрелы российской инфраструктуры. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники в американском правительстве.

"Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов. <...> Пока что Украина игнорирует советы американцев", — сказано в материале.

По информации издания, Вашингтон встревожен возможным выведением из строя российских нефтеперерабатывающих заводов и последующим ростом цен на нефть. Источник в украинской разведке сообщил, что официальных указаний о прекращении подобных атак не поступало, однако The Economist отмечает, что на протяжении последней недели ВСУ воздерживались от обстрелов нефтяных производств РФ.

ВСУ атаковали больницу и станцию переливания крови в ДНР: Много раненых
ВСУ атаковали больницу и станцию переливания крови в ДНР: Много раненых

Ранее Life.ru писал, что в Рязани на выставке "День инноваций ВДВ" представили публике новый российский беспилотник "Скворец". Он может передвигаться в любых погодных условиях и сохранять управление даже при воздействии на него вражеских систем РЭБ.

Обложка ©

Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • ВСУ
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров