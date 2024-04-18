Украина игнорирует требования США прекратить обстрелы нефтяных заводов России
Economist: Киев пренебрегает советами США прекратить обстрелы нефтяных заводов РФ
Киев не желает прислушиваться к рекомендациям США и продолжает обстрелы российской инфраструктуры. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники в американском правительстве.
"Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов. <...> Пока что Украина игнорирует советы американцев", — сказано в материале.
По информации издания, Вашингтон встревожен возможным выведением из строя российских нефтеперерабатывающих заводов и последующим ростом цен на нефть. Источник в украинской разведке сообщил, что официальных указаний о прекращении подобных атак не поступало, однако The Economist отмечает, что на протяжении последней недели ВСУ воздерживались от обстрелов нефтяных производств РФ.
Ранее Life.ru писал, что в Рязани на выставке "День инноваций ВДВ" представили публике новый российский беспилотник "Скворец". Он может передвигаться в любых погодных условиях и сохранять управление даже при воздействии на него вражеских систем РЭБ.
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