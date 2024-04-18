Украина игнорирует требования США прекратить обстрелы нефтяных заводов России

Киев не желает прислушиваться к рекомендациям США и продолжает обстрелы российской инфраструктуры. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники в американском правительстве.

"Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов. <...> Пока что Украина игнорирует советы американцев", — сказано в материале.

По информации издания, Вашингтон встревожен возможным выведением из строя российских нефтеперерабатывающих заводов и последующим ростом цен на нефть. Источник в украинской разведке сообщил, что официальных указаний о прекращении подобных атак не поступало, однако The Economist отмечает, что на протяжении последней недели ВСУ воздерживались от обстрелов нефтяных производств РФ.