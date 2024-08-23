Байден позвонил Зеленскому и пообещал новый пакет помощи
Белый дом: Байден созвонился с Зеленским
Президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Как написал по этому поводу в социальной сети Х один из представителей Совета президента США по национальной безопасности, в рамках данной беседы хозяин Белого дома рассказал своему собеседнику о содержании нового пакета военной помощи киевскому режиму.
"Президент Байден позвонил <...> Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с предстоящим завтра днём независимости Украины", — написал чиновник.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский поблагодарил американского лидера за поддержку киевского режима. Также он заявил, что Байден принял сложное решение, выйдя из предвыборной гонки за пост главы государства.
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