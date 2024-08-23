Байден позвонил Зеленскому и пообещал новый пакет помощи

Президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Как написал по этому поводу в социальной сети Х один из представителей Совета президента США по национальной безопасности, в рамках данной беседы хозяин Белого дома рассказал своему собеседнику о содержании нового пакета военной помощи киевскому режиму.