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22 августа, 10:45

Зеленский посетил приграничье Сумской области и встретился с Сырским

Владимир Зеленский посетил приграничный район Сумской области. Лидер киевского режима провёл совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В ходе встречи обсуждалась оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны Торецкого и Покровского направлений.

«Посетил приграничные Сумщины и провёл совещание с Главнокомандующим Сырским и начальником Сумской военной администрации. Начальник ОВА доложил о ситуации в Сумской области после начала Курской операции», — написал Зеленский у себя в социальных сетях.

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Ранее Сырский отчитался перед Владимиром Зеленским о сложной ситуации для ВСУ на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что на протяжении двух минувших месяцев у российской армии сохраняется преимущество над ВСУ в артиллерии. По его словам, соотношение в пользу ВС РФ составляет три к одному.

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Александра Мышляева
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