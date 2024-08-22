Продал душу дьяволу: В Сети подняли Зеленского на вилы за слова о «приверженности православию»

Заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждал запрет Верховной радой канонической Украинской православной церкви с Константинопольским патриархом Варфоломеем I и заверил его в приверженности Киева идее «укрепления православия» и в желании «способствовать открытому диалогу» между церквями, вызвало шквал негодования в социальных сетях. Пользователи X в комментариях высказали бывшему юмористу, что предательство православия, которое он вроде бы и сам исповедует, не будет забыто.

«Вы запретили церковь, в которой венчались со своей женой и крестили своих детей. Предадите ли вы Украину с такой же лёгкостью?» — поинтересовалась популярная украинская журналистка Диана Панченко.