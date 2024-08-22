Продал душу дьяволу: В Сети подняли Зеленского на вилы за слова о «приверженности православию»
Пользователи соцсети X удивились словам Зеленского о запрете УПЦ
Заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждал запрет Верховной радой канонической Украинской православной церкви с Константинопольским патриархом Варфоломеем I и заверил его в приверженности Киева идее «укрепления православия» и в желании «способствовать открытому диалогу» между церквями, вызвало шквал негодования в социальных сетях. Пользователи X в комментариях высказали бывшему юмористу, что предательство православия, которое он вроде бы и сам исповедует, не будет забыто.
«Вы запретили церковь, в которой венчались со своей женой и крестили своих детей. Предадите ли вы Украину с такой же лёгкостью?» — поинтересовалась популярная украинская журналистка Диана Панченко.
Один из пользователей обвинил политика в том, что он стал игрушкой в руках Штатов и продал душу дьяволу. Другой юзер заявил, что люди никогда не забудут Зеленскому то, как он поступил с Церковью, а ещё один написал: «Мы верим в Россию».
Напомним, что Рада 20 августа приняла закон о фактическом запрете деятельности УПЦ из-за якобы связей с Россией. Против проголосовали только 29 парламентариев. Инициативу прокомментировала спикер МИД РФ Мария Захарова, заявив, что Киев пытается создать поддельную церковь и искореняет православие на Украине.
X / ZelenskyyUa