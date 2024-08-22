Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 00:44

Продал душу дьяволу: В Сети подняли Зеленского на вилы за слова о «приверженности православию»

Пользователи соцсети X удивились словам Зеленского о запрете УПЦ

Заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждал запрет Верховной радой канонической Украинской православной церкви с Константинопольским патриархом Варфоломеем I и заверил его в приверженности Киева идее «укрепления православия» и в желании «способствовать открытому диалогу» между церквями, вызвало шквал негодования в социальных сетях. Пользователи X в комментариях высказали бывшему юмористу, что предательство православия, которое он вроде бы и сам исповедует, не будет забыто.

«Вы запретили церковь, в которой венчались со своей женой и крестили своих детей. Предадите ли вы Украину с такой же лёгкостью?» поинтересовалась популярная украинская журналистка Диана Панченко.

Один из пользователей обвинил политика в том, что он стал игрушкой в руках Штатов и продал душу дьяволу. Другой юзер заявил, что люди никогда не забудут Зеленскому то, как он поступил с Церковью, а ещё один написал: «Мы верим в Россию».

Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали из зала суда
Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали из зала суда

Напомним, что Рада 20 августа приняла закон о фактическом запрете деятельности УПЦ из-за якобы связей с Россией. Против проголосовали только 29 парламентариев. Инициативу прокомментировала спикер МИД РФ Мария Захарова, заявив, что Киев пытается создать поддельную церковь и искореняет православие на Украине.

Обложка ©

X / ZelenskyyUa

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Религия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров