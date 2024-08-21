Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали из зала суда
Митрополита УПЦ Павла госпитализировали во время судебного заседания
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла госпитализировали во время заседания суда. Об этом сообщили в пресс-службе церкви.
«Митрополит Павел был госпитализирован во время заседания суда. Двадцать первого августа 2024 во время судебного заседания в Печерском районном суде города Киева наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому стало плохо, в результате чего иерарх был госпитализирован», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, на Украине священнослужителя судят за якобы "работу на Россию" и "разжигание религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. К слову, 20 августа Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает деятельность церкви как "религиозной организации", связанной с Россией. Против законопроекта проголосовали 29 нардепов.
ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO