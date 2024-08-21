Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали из зала суда

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла госпитализировали во время заседания суда. Об этом сообщили в пресс-службе церкви.

«Митрополит Павел был госпитализирован во время заседания суда. Двадцать первого августа 2024 во время судебного заседания в Печерском районном суде города Киева наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому стало плохо, в результате чего иерарх был госпитализирован», — рассказали в пресс-службе.