"Откровенно шантажируют": Украинский экс-депутат раскрыл планы Киева на закон о запрете УПЦ
Новинский: Закон о запрете УПЦ может быть картой Киева на переговорах с Россией
Принятый Верховной Радой закон о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата киевские власти могут рассматривать в качестве «карты» в переговорах с Россией. Об этом сообщил экс-депутат украинского парламента Вадим Новинский, передаёт украинское издание «Страна.ua».
По его словам, день принятия закона о запрете УПЦ войдёт в историю Украины как день позора и предательства. Он отметил, что такое событие — результат политики украинских властей, которые на протяжении 10 лет пытались оклеветать УПЦ, а после начала СВО объявить незаконной.
Новинский считает, что украинское правительство может использовать арестованных архиереев, священников и мирян для пополнения обменного фонда. Для этого, предположил экс-чиновник, в отношении священнослужителей будут заводить липовые уголовные дела.
«Мы это видим на примере митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого уже обменяли. Нам доподлинно известно, что оказывается давление и на других владык, которых откровенно шантажируют. Сотрудники СБУ требуют от них «добровольного согласия на обмен», — пояснил Новинский.
Как сообщал Life.ru, 20 августа Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает деятельность УПЦ как "религиозной организации", связанной с Россией. Против законопроекта проголосовали 29 нардепов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что киевский режим создаёт ложную церковь и уничтожает православие.
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