"Откровенно шантажируют": Украинский экс-депутат раскрыл планы Киева на закон о запрете УПЦ

Принятый Верховной Радой закон о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата киевские власти могут рассматривать в качестве «карты» в переговорах с Россией. Об этом сообщил экс-депутат украинского парламента Вадим Новинский, передаёт украинское издание «Страна.ua».

По его словам, день принятия закона о запрете УПЦ войдёт в историю Украины как день позора и предательства. Он отметил, что такое событие — результат политики украинских властей, которые на протяжении 10 лет пытались оклеветать УПЦ, а после начала СВО объявить незаконной.

Новинский считает, что украинское правительство может использовать арестованных архиереев, священников и мирян для пополнения обменного фонда. Для этого, предположил экс-чиновник, в отношении священнослужителей будут заводить липовые уголовные дела.