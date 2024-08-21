Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 15:34

"Откровенно шантажируют": Украинский экс-депутат раскрыл планы Киева на закон о запрете УПЦ

Новинский: Закон о запрете УПЦ может быть картой Киева на переговорах с Россией

Принятый Верховной Радой закон о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата киевские власти могут рассматривать в качестве «карты» в переговорах с Россией. Об этом сообщил экс-депутат украинского парламента Вадим Новинский, передаёт украинское издание «Страна.ua».

По его словам, день принятия закона о запрете УПЦ войдёт в историю Украины как день позора и предательства. Он отметил, что такое событие — результат политики украинских властей, которые на протяжении 10 лет пытались оклеветать УПЦ, а после начала СВО объявить незаконной.

Новинский считает, что украинское правительство может использовать арестованных архиереев, священников и мирян для пополнения обменного фонда. Для этого, предположил экс-чиновник, в отношении священнослужителей будут заводить липовые уголовные дела.

«Мы это видим на примере митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого уже обменяли. Нам доподлинно известно, что оказывается давление и на других владык, которых откровенно шантажируют. Сотрудники СБУ требуют от них «добровольного согласия на обмен», — пояснил Новинский.

Москалькова назвала запрет УПЦ нарушением Всеобщей декларации прав человека
Москалькова назвала запрет УПЦ нарушением Всеобщей декларации прав человека

Как сообщал Life.ru, 20 августа Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает деятельность УПЦ как "религиозной организации", связанной с Россией. Против законопроекта проголосовали 29 нардепов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что киевский режим создаёт ложную церковь и уничтожает православие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Polina Zima

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Религия
  • упц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров