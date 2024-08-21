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21 августа, 08:25

Москалькова назвала запрет УПЦ нарушением Всеобщей декларации прав человека

Закон о запрете Украинской православной церкви является грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека. С помощью подобного решения Украина продолжает "попирать основополагающие права граждан и свободу совести" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Верховная рада приняла закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. УПЦ — старейшая, самая большая по численности духовенства, религиозная организация в стране. Её делают вне закона. Это грубое нарушение конституции самой Украины и Всеобщей декларации прав человека", — написала Москалькова.

В УПЦ предупредили раскольников из Рады о страшной каре после запрета церкви
В УПЦ предупредили раскольников из Рады о страшной каре после запрета церкви

Напомним, что Верховная рада Украины приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ как "религиозной организации", связанной с Россией. Против законопроекта проголосовали 29 нардепов. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев создаёт ложную церковь и уничтожает православие.

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Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Наталья Афонина
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