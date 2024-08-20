Сырский снова доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский отчитался перед Владимиром Зеленским о сложной ситуации для ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом военачальник сообщил на видеоконференции в рамках Конгресса местных и региональных властей Незалежной.
"По состоянию на 20 августа оперативно-стратегическая обстановка остаётся сложной. <…> на Ореховском и Приднепровском направлениях обстановка напряжённая", — заявил главнокомандующий ВС Украины.
Сырский добавил, что на протяжении минувших двух месяцев у российской армии сохраняется преимущество над ВСУ в артиллерии. По его словам, соотношение в пользу ВС РФ составляет три к одному.
На днях Сырский в докладе Зеленскому указывал наиболее напряжённые для украинских войск направления в ДНР. По его словам, хуже всего военным Незалежной приходится на Торецком и Покровском направлениях.
ТАСС / ZUMA