Сырский снова доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский отчитался перед Владимиром Зеленским о сложной ситуации для ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом военачальник сообщил на видеоконференции в рамках Конгресса местных и региональных властей Незалежной.

"По состоянию на 20 августа оперативно-стратегическая обстановка остаётся сложной. <…> на Ореховском и Приднепровском направлениях обстановка напряжённая", — заявил главнокомандующий ВС Украины.

Сырский добавил, что на протяжении минувших двух месяцев у российской армии сохраняется преимущество над ВСУ в артиллерии. По его словам, соотношение в пользу ВС РФ составляет три к одному.