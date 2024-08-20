Заноза Сырского: Почему главком ВСУ боится командира штурмовиков Ишкулова, зверствующих в Курской области СКР расследует дело против Эмиля Ишкулова — командира 80-й ОДШБр ВСУ, напавшей на Курскую область. Подразделение известно беспределом, а комбриг — своенравием, за что на Украине был понижен в должности и отправлен исправляться в Курскую область. Что о нём известно? 19 августа, 21:19 Главком ВСУ Сырский понизил полковника Эмиля Ишкулова в должности за критику. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Эмиль Ишкулов

Главкомы Десантно-штурмовых войск Украины разжаловали командующего одной из частей, устроивших зверства в Курской области, — 80-й ОДШБр — полковника Эмиля Ишкулова. Бывший военачальник теперь числится на должности заместителя начальника разведки.

Что творили подчинённые комбрига Ишкулова в России

Напомним, в начале августа на Курскую область совершили нападение военнослужащие самых разных войсковых частей. Однако костяком украинской карательной машины являются А4718 (22-я отдельная механизированная бригада) и А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада) Вооружённых сил Украины. Нацисты засели в районах населённых пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренева.

В ходе боевых действий украинские вояки убивали мирных жителей, взрывали FPV-дронами кареты скорой помощи, угоняли на территорию Украины мирных российских граждан. После одного из таких налётов чудом остался в живых российский военкор Евгений Поддубный.

Расследование этих кровавых эпизодов ведёт Следственный комитет России. А в отношении командиров, участвовавших в бойне подразделений, СКР завёл уголовное дело по целому букету статей УК РФ — 205, 105, 222, 317 и 318. Эмиль Ишкулов и командир 22-й бригады ВСУ Владимир Пипко подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

Как главком ВСУ поссорился с Ишкуловым

Как оказалось, Ишкулова сняли с должности из-за критики командования: ему не понравился план нападения на территорию России. По его словам, от руководства 80-й ОДШБр комбрига по телефону отстранил лично главком ВСУ Александр Сырский. Известно, что именно он является разработчиком курской авантюры.

Сразу после опубликованного Ишкуловым сообщения о своём отстранении в медиа Незалежной поднялся вой: дескать, на Украине и без того мало толковых командиров и всех их лишают руководящих должностей. По мнению разных журналистов, блогеров и военных, не вылезающих из эфиров украинского ТВ, это самая настоящая засада, которая "помогает побеждать москалям".

Забавно, кстати, что едва ли не больше остальных снятием Ишкулова возмущаются собирающие на нужды ВСУ деньги волонтёры, которых в Незалежной обвиняют в многомиллионном воровстве донатов.

Позже к скандалу начали подключаться депутаты Верховной рады. Один из них — Алексей Гончаренко — обвинил командование ВСУ в некомпетентности и даже призвал уволить Сырского. По мнению народного избранника, нынешнее руководство украинских войск боится, что Вооружённые силы Украины возглавят более эффективные специалисты, и поэтому избавляется от популярных командиров.

А после того как публично возмущаться стали подчинённые комбрига из 80-й бригады, командование пообещало перевести его на более высокую должность. Впрочем, как позже заявил сам Ишкулов, вместо повышения его понизили до заместителя начальника разведки.

В своих интервью Ишкулов утверждает, что очень не хочет, чтобы его сын Тимур пошёл по его стопам, поэтому грязную работу на фронте делает сам. На фото Эмиль, Наталья и Тимур Ишкуловы. Фото © VK / Наталья Ишкулова

Что известно про комбрига и его семье

Эмилю Ишкулову 37 лет, он родился в Орджоникидзеабаде — так в советское время назывался город Вахдат, расположенный в Таджикистане. Когда ему было 5 лет — в 1992 году — в стране началась гражданская война, в которой прежде всего страдали некоренные народы республики, и родня Ишкулова (его семья по национальности татары) приняла решение бежать от резни.

Часть родственников осела в России — они, судя по соцсетям, и сейчас проживают в Саратовской области и Татарстане. К ним "в гости" сейчас иногда залетают украинские БПЛА, отправленные соратниками таджикского беженца. Кстати, сейчас их соцсети закрыты от посторонних, возможно, потому что иногда им задают неудобные вопросы об Эмиле.

Родители будущего военного поехали дальше — на Украину, в Скадовск Херсонской области. Там парень рос и учился в школе. По её окончании, как пишут украинские источники, в 2009 году Ишкулов окончил Львовский институт сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника", где получил специальность "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений".

В 2014 году принимал активное участие в так называемом АТО против ополчения Донбасса. Тогда он командовал разведывательным взводом 25-ой отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, дислоцировавшейся в Днепропетровской области. Жил там же — в посёлке Гвардейское, который был центром сосредоточения различных войск в регионе.

Здесь он познакомился со служащей в бригаде юристом Натальей Капориной. Они поженились в 2016 году, а год спустя в семье появился сын Тимур. Кстати, супруга Ишкулова — уроженка Сумской области, там же живёт вся её семья. От посёлка Шалыгино, где живут её родители, до российского Рыльска, к которому рвутся укронацисты, — менее 40 км по прямой. Судя по фотографиям из соцсетей, Наталья полностью разделяет взгляды и настроения супруга.

Наталья Ишкулова — жена бывшего комбрига и служащая 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Фото © VK / Наталья Ишкулова

Как Ишкулов делал карьеру в ВСУ

В российских СМИ уже появились комментарии бывших друзей экс-комбрига, перебравшихся на ПМЖ в Россию. По их словам, Эмиль Ишкулов был помешан на армии. Агрессивный и жестокий. В школе Скадовска за мальчиком никаких явных талантов окружающие не замечали, но ещё тогда, как говорят, он уже мечтал пойти учиться на военного.

С тех пор как Ишкулов стал публичной персоной (с 2014 года на Украине образовался некий культ "хероев-захистныкив" — защитников Незалежной, медийно раскрученные вояки не выходят из киевских студий и раздают многочисленные интервью и комментарии), в СМИ стала тиражироваться интересная небылица. Тогдашний разведчик во время одной из вылазок якобы попался бойцам батальона "Восток". Он рассказывал, что сначала его взяли в плен, а спустя четыре дня "издевательств и избиений" почему-то отпустили.

На днях в подразделении опровергли эту историю, подчеркнув, что, если бы плен состоялся, это было бы зафиксировано документально, а самого Ишкулова, вероятнее всего, обменяли на собственных военных. Скорее всего, вояке нужен был пиар, чтобы продвинуться по службе.

Кстати, похожую историю разным украинским журналистам и блогерам любила рассказывать в эфирах забитая до смерти собственными же сослуживцами вэсэушница и бывший личный стилист Зеленского Шура Рязанцева.

Вернётся ли Ишкулов живым из Курской области? 0 Нет, его отправили туда погибать Вряд ли, его самого и его подразделение уничтожит Армия России Его спасут генералы ВСУ, чтобы поставить на место Сырского Его захватят российские силовики, чтобы судить за все зверства

Авторы Евгений Кузнецов