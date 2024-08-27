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Регион
27 августа, 13:05

Сырский раскрыл наиболее сложное для ВСУ направление на фронте

Сырский снова заявил о сложной ситуации на Покровском направлении

Для ВСУ обстановка на фронте остаётся сложной, заявил главнокомандующий украинских войск Александр Сырский. По его словам, активные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Торецком и Краматорском направлениях.

«По состоянию на сегодняшний день оперативно-стратегическая обстановка остаётся сложной. Протяжённость фронта, на котором силы обороны ведут активные боевые действия, составляет около 1 тыс. км. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском (украинское название города Красноармейск в ДНР, — Прим. Life.ru) направлении», — доложил он в эфире украинского телеканала.

Telegraph связал будущее Сырского с итогами вылазки в Курскую область
Telegraph связал будущее Сырского с итогами вылазки в Курскую область

Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы взяли в кольцо украинскую группировку в городе Новогродовке ДНР. Как отмечали в силовых структурах, оборона ВСУ на красноармейском направлении трещит по швам. Сырский также подтверждал это. Ещё он сообщал, что больше всего украинская сторона теряет на Ореховском и Приднепровском направлениях. По его словам, ВС РФ уже два месяца сохраняют значительный перевес в использовании артиллерийских боеприпасов.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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