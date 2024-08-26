Telegraph связал будущее Сырского с итогами вылазки в Курскую область

Бои на территории Курской области со стороны ВСУ — это попытка украинского главнокомандующего Александра Сырского спасти свою карьеру после призывов к отставке. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Весной от Сырского требовали уволиться после провального отступления украинской армии под Харьковом. В результате боёв за Артёмовск (украинское название — Бахмут) ВСУ понесли огромные потери. Именно это негативно сказалось на службе главнокомандующего.

По данным источника, судьба Сырского может решиться в ближайшее время. Больше всего на работу главкома повлияют итоги вторжения украинских военных в Курскую область.