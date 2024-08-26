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26 августа, 06:35

Telegraph связал будущее Сырского с итогами вылазки в Курскую область

The Telegraph: Операция ВСУ в Курской области — попытка Сырского спасти карьеру

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Бои на территории Курской области со стороны ВСУ — это попытка украинского главнокомандующего Александра Сырского спасти свою карьеру после призывов к отставке. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Весной от Сырского требовали уволиться после провального отступления украинской армии под Харьковом. В результате боёв за Артёмовск (украинское название — Бахмут) ВСУ понесли огромные потери. Именно это негативно сказалось на службе главнокомандующего.

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По данным источника, судьба Сырского может решиться в ближайшее время. Больше всего на работу главкома повлияют итоги вторжения украинских военных в Курскую область.

Напомним, что недавно глава киевского режима присвоил Сырскому высшее звание в Сухопутных войсках Украины – генерал. Другими приказами Зеленский присвоил начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу звание генерал-лейтенанта (он был генерал-майором), а командующему объединёнными силами ВСУ Андрею Гнатову – звание генерал-майора (он был бригадным генералом).

Наталья Афонина
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