Зеленский присвоил главкому ВСУ Сырскому звание генерала

Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому звание генерала, пишут украинские СМИ со ссылкой на соответствующий указ. Ранее он был генерал-майором.

Также Зеленский присвоил новое звание начальнику Генштаба украинской армии Анатолию Баргилевичу — генерал-лейтенанта вместо генерал-майора. А командующий объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов, бывший бригадным генералом, стал генерал-майором.

Ранее Владимир Зеленский посетил один из приграничных районов Сумской области, где встретился с Александром Сырским. На совещании обсуждалась оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны Торецкого и Покровского направлений.