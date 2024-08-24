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24 августа, 11:23

Зеленский присвоил главкому ВСУ Сырскому звание генерала

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому звание генерала, пишут украинские СМИ со ссылкой на соответствующий указ. Ранее он был генерал-майором.

Также Зеленский присвоил новое звание начальнику Генштаба украинской армии Анатолию Баргилевичу — генерал-лейтенанта вместо генерал-майора. А командующий объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов, бывший бригадным генералом, стал генерал-майором.

Зеленский посетил приграничье Сумской области и встретился с Сырским
Зеленский посетил приграничье Сумской области и встретился с Сырским

Ранее Владимир Зеленский посетил один из приграничных районов Сумской области, где встретился с Александром Сырским. На совещании обсуждалась оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны Торецкого и Покровского направлений.

Матвей Константинов
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