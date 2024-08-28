Российские войска освободили Камышевку в ДНР
Российские военные освободили ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике — Камышевку. Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — сообщили в ведомстве.
А накануне, 27 августа, стало известно, что Армия России взяла под контроль населённый пункт Орловка в ДНР, откуда ВСУ снимали резервы для операции в Курской области. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы формированиям, которые участвовали в освобождении Орловки.
Минобороны России