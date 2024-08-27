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26 августа, 23:03

Алаудинов: ВС РФ зачистили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области

Войска РФ полностью зачистили от ВСУ населённые пункты Курской области Нижняя Паровая и Нечаев, взяв их под контроль. Об этом в телеграм-канале рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«Получается, этот участок тоже зачищен и взят под контроль... Линия боевого соприкосновения особого изменения не претерпела, кроме того что наши подразделения озвученные (населённые пункты) освободили, зачистили», — уточнил Алаудинов.

По его словам, неприятель на протяжении целого дня «напирал», но эти попытки результатами не увенчались. Алаудинов добавил также, что войска РФ на этой территории уничтожили два БМП, две боевых бронированных машины, три единицы автотранспорта, а также большое количество личного состава.

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Ранее глава Курчатова, в котором находится Курская АЭС, Игорь Корпунков рассказал, что российские силовые структуры сделали всё для обеспечения максимальной защиты границ города. Также прорабатываются дополнительные меры.

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Telegram / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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