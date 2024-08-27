Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 21:26

В Курчатове рассказали о мерах силовиков по защите города

Мэр Курчатова Корпунков: Силовики сделали всё для защиты города

Российские силовые структуры, включая Минобороны, Росгвардию и МВД, сделали всё для обеспечения максимальной защиты границ Курчатова Курской области, в котором расположена Курская АЭС. Об этом рассказал в телеграм-канале глава города Игорь Корпунков.

«В настоящее время подразделениями Минобороны РФ, Росгвардии, МВД и другими силовыми структурами сделано всё необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей в направлении нашего города. Как на земле, так и в воздухе», — пояснил Корпунков, добавив, что совместно с Правительством РФ прорабатываются и дополнительные меры.

Один из энергоблоков Курской АЭС вывели в плановый ремонт
Один из энергоблоков Курской АЭС вывели в плановый ремонт

Напомним, 23 августа ВС Украины попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью ударного дрона. Аппарат удалось подавить средствами РЭБ, он рухнул возле хранилища с отработанным ядерным топливом. Станция не получила повреждений и продолжила функционировать в соответствии с планом работ, превышений радиационного фона выявлено не было. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала происшествия актом ядерного терроризма со стороны Киева и потребовала от МАГАТЭ отреагировать. Позже стало известно, что глава агентства Рафаэль Гросси лично посетит Курскую АЭС 27 августа в связи с серьёзностью ситуации.

Обложка ©

Wikipedia / Artem Svetlov

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров