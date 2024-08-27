В Курчатове рассказали о мерах силовиков по защите города
Мэр Курчатова Корпунков: Силовики сделали всё для защиты города
Российские силовые структуры, включая Минобороны, Росгвардию и МВД, сделали всё для обеспечения максимальной защиты границ Курчатова Курской области, в котором расположена Курская АЭС. Об этом рассказал в телеграм-канале глава города Игорь Корпунков.
«В настоящее время подразделениями Минобороны РФ, Росгвардии, МВД и другими силовыми структурами сделано всё необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей в направлении нашего города. Как на земле, так и в воздухе», — пояснил Корпунков, добавив, что совместно с Правительством РФ прорабатываются и дополнительные меры.
Напомним, 23 августа ВС Украины попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью ударного дрона. Аппарат удалось подавить средствами РЭБ, он рухнул возле хранилища с отработанным ядерным топливом. Станция не получила повреждений и продолжила функционировать в соответствии с планом работ, превышений радиационного фона выявлено не было. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала происшествия актом ядерного терроризма со стороны Киева и потребовала от МАГАТЭ отреагировать. Позже стало известно, что глава агентства Рафаэль Гросси лично посетит Курскую АЭС 27 августа в связи с серьёзностью ситуации.
Wikipedia / Artem Svetlov