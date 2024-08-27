В Курчатове рассказали о мерах силовиков по защите города

Российские силовые структуры, включая Минобороны, Росгвардию и МВД, сделали всё для обеспечения максимальной защиты границ Курчатова Курской области, в котором расположена Курская АЭС. Об этом рассказал в телеграм-канале глава города Игорь Корпунков.

«В настоящее время подразделениями Минобороны РФ, Росгвардии, МВД и другими силовыми структурами сделано всё необходимое, чтобы обеспечить максимальную защиту рубежей в направлении нашего города. Как на земле, так и в воздухе», — пояснил Корпунков, добавив, что совместно с Правительством РФ прорабатываются и дополнительные меры.