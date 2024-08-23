Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме
«Росэнергоатом»: Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме. В данный момент радиационный фон на станции в норме, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».
«В работе 3-й и 4-й энергоблоки на мощности, установленной диспетчерским графиком (925 МВт, 490 МВт). 1-й и 2-й блоки [находятся] в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон в пределах естественных (природных) значений», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.
В пресс-службе также уточнили, что один из двух турбогенераторов четвёртого блока уже отключен на ремонт. С 25 августа этот блок будет отключен полностью на плановый ремонт, который продлится два месяца.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ предприняли попытку атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС в Курчатове. БПЛА был сбит российскими средствами РЭБ вблизи атомной электростанции. Упавший беспилотник был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС.
Напомним, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается на следующей неделе прибыть на Курскую АЭС. По данным СМИ, он намерен оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции, упомянув о недавнем уничтожении ВСУ мостов через реку Сейм. После осмотра АЭС под Курском Гросси отправится в Киев ради встречи с Владимиром Зеленским.
ТАСС / Управление коммуникаций Курской АЭС