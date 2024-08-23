Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме

Курская АЭС работает в штатном режиме. В данный момент радиационный фон на станции в норме, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

«В работе 3-й и 4-й энергоблоки на мощности, установленной диспетчерским графиком (925 МВт, 490 МВт). 1-й и 2-й блоки [находятся] в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон в пределах естественных (природных) значений», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

В пресс-службе также уточнили, что один из двух турбогенераторов четвёртого блока уже отключен на ремонт. С 25 августа этот блок будет отключен полностью на плановый ремонт, который продлится два месяца.