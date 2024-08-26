Гросси лично возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС из-за «серьёзности ситуации»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что намерен лично посетить Курскую АЭС во главе миссии агентства 27 августа. Он подчеркнул, что его очень беспокоит ситуация вокруг станции и создавшиеся угрозы безопасности. Об этом он написал в соцсети Х.