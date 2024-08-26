Гросси лично возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС из-за «серьёзности ситуации»
Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / АР
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что намерен лично посетить Курскую АЭС во главе миссии агентства 27 августа. Он подчеркнул, что его очень беспокоит ситуация вокруг станции и создавшиеся угрозы безопасности. Об этом он написал в соцсети Х.
«Учитывая серьёзность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курскую атомную электростанцию в РФ», — объявил Гросси.
Напомним, 23 августа ВСУ попытались дроном-камикадзе атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Беспилотник нейтрализовали силами РЭБ, позднее его нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Сама станция не пострадала и работает в штатном режиме. Радиационный фон на территории в норме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма и призвала МАГАТЭ дать соответствующую реакцию на действия Украины.