Один из энергоблоков Курской АЭС вывели в плановый ремонт

Четвёртый энергоблок Курской АЭС с 25 августа перевели в режим планово-предупредительного ремонта с элементами модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции в телеграм-канале.

«Энергоблок № 4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Планово-предупредительный ремонт (ППР) — это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии», — сказано в публикации.