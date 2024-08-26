Один из энергоблоков Курской АЭС вывели в плановый ремонт
Вид на Курскую атомную электростанцию. Обложка © Telegram / Курская АЭС
Четвёртый энергоблок Курской АЭС с 25 августа перевели в режим планово-предупредительного ремонта с элементами модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции в телеграм-канале.
«Энергоблок № 4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Планово-предупредительный ремонт (ППР) — это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии», — сказано в публикации.
Сейчас энергию генерирует только третий энергоблок. Первый и второй эксплуатируются без выработки в связи с истечением установленных сроков работы — как того требует регламент обслуживания АЭС. Радиационный фон вокруг электростанции находится в пределах нормы.
Ранее Life.ru сообщал о том, как 23 августа ВС Украины попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью ударного дрона. Аппарат удалось подавить средствами РЭБ, он рухнул возле хранилища с отработанным ядерным топливом. Станция не получила повреждений и продолжила функционировать в соответствии с планом работ, превышений радиационного фона выявлено не было. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала происшествия актом ядерного терроризма со стороны Киева и потребовала от МАГАТЭ отреагировать. Сегодня стало известно, что глава агентства Рафаэль Гросси лично посетит Курскую АЭС 27 августа в связи с серьёзностью ситуации.