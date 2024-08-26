"Не хочу быть убитым": Прошедший обучение в Германии боец ВСУ добровольно сдался в плен Армии России

Боец ВСУ, прошедший обучение в Германии, сдался в плен без боя российской группировке войск "Центр" под ДНР. По его словам, он совершил ошибку, когда вступил в ряды ВСУ. Подробности его истории публикует SHOT.

Прошедший обучение в Германии боец ВСУ добровольно сдался в плен Армии России. Виде © SHOT

26-летний Виктор — старшина роты 151-й бригады ВСУ. Сперва прошёл службу по контракту в Днепропетровской области, а затем его отправили на обучение в Германию. По словам бойца, там солдаты просто каждый день бегали в немецкой форме по окопам, раз в месяц выезжали на стрельбу — ничему новому натовские инструкторы его не научили. А когда солдат вернулся на Украину, его отправили в ДНР с советским автоматом 1971 года.

Как заявил боец, в плен он попал из-за отсутствия дисциплины: его направили на разведку позиции, хотя по должности он не должен был этим заниматься. В итоге Виктор отправился на разведку с ещë одним ВСУшником, на подходе к позиции они нарвались на российских военных и решили не испытывать судьбу и добровольно сдаться в плен.

Украинец рассказал, что в плену к нему относятся хорошо: российские военные делились водой, даже когда её было мало. Также Виктор поведал, что в рядах его бригады настроения среди солдат не самые хорошие: периодически кто-то из них пытается сбежать из расположения, но обычно их ловят и после этого начальство сразу же отправляет дезертира на "мясной штурм". После этого в расположение обычно никто уже не возвращается.