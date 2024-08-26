«Руки вверх, раздевайтесь!» Командиры ВСУ случайно отправили группу солдат прямиком в плен
Боец ВСУ рассказал, как его отправили на штурм пустого дома, где он попал в плен
Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий. Telegram / Минобороны России
Военнослужащий 151-й отдельной механизированной бригады украинских Вооружённых сил Анатолий Власенко поведал, как армейское руководство приказало ему вместе с сослуживцами удерживать оборону в пустом доме, где их позже встретили и взяли в плен российские солдаты. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.
Пленный о том, как командование обмануло его. Видео © Telegram / Минобороны России
«Посадили в БТР, сказали в двухэтажном доме занять позиции и держать оборону. Сказали, что там ничего нет, чтобы заходили в дом. По нам начали стрелять, мы кричим, что мы свои. Нам сказали, что будут встречать. Мы в ответ не стреляли. Кричим: «Мы свои». Говорят: «Руки вверх, раздевайтесь». Разделись, сложили оружие», — вспоминает украинец.
С его слов, таким образом командиры обманули его вместе с боевыми товарищами, отправив на штурм «пустого дома». Он также добавил, что при мобилизации не проходил даже медкомиссию, а воевать и вовсе никогда не собирался.
«Кидают на мясо, просто тупо на мясо. Никому эта война не нужна. А правительство наше — даже слов нет», — рассуждал пленный.
Практически все солдаты ВСУ, попавшие в плен к ВС РФ под Курском, твердят одно и то же, обвиняя командование в преступных действиях по отношению к ним и бессмысленности операции в целом. Ранее пленный украинский боец заявил, что его подразделение сначала завезли на обстреливаемые со всех сторон позиции, а после отказывали им в эвакуации.