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26 августа, 10:09

Пленный украинец заявил о «пьяницах, инвалидах и блудягах» в эшелоне ВСУ под Курском

Взятый в плен под Курском украинский военный заявил, что не принимал присягу ВСУ

Взятый в плен в Курской области украинский военный. Фото © Телеграм / RT на русском

Взятый в плен в Курской области украинский военный. Фото © Телеграм / RT на русском

Взятый в плен в Курской области украинский военный рассказал, что отказался принимать присягу ВСУ. Толя из 110-й бригады теробороны отметил в беседе с военкором RT Александром Яремчуком, что подобным образом поступили и многие другие мобилизованные.

Взятый в плен в Курской области украинский военный. Видео © Телеграм / RT на русском

«‎Насобирали всяких — таких как я — пьяниц, инвалидов, блудяг. Я сказал: «‎Не буду принимать присягу, и всё», – признался мужчина и заметил, что в ВСУ в целом творится полный бардак.

По словам Толи, те, кого насильно призвали, не проходили медкомиссию, а военные билеты им сделали за ночь. Потом новобранцам дали один сухпаёк, автомат, броник, четыре магазина и повезли в Курскую область "занимать круговую оборону". В итоге машины ВСУ приехали в село в Курской области и сразу попали под обстрел. Толя сбежал в поле и там же встретил российских морпехов, сопротивление оказывать он не стал, а вышел к ним со словами «‎Ребята, я сдаюсь». Пленный добавил, что русские солдаты дружные, собранные и у ВС РФ чёткое командование, в отличие от ВСУ.

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Отметим, что российские подразделения спецназа «Ахмат» продолжают захватывать в плен украинских боевиков в Курской области. Часть из них сдаётся по своей воле и рассказывает на допросе интересные вещи. Чтобы помешать добровольной сдаче в плен, украинские военные стреляют своим сослуживцам в спины из автоматов и пулемётов. Кроме того, за ними вслед посылают дроны.

Алёна Зиновьева
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