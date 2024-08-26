Пленный украинец заявил о «пьяницах, инвалидах и блудягах» в эшелоне ВСУ под Курском

«‎Насобирали всяких — таких как я — пьяниц, инвалидов, блудяг. Я сказал: «‎Не буду принимать присягу, и всё» , – признался мужчина и заметил, что в ВСУ в целом творится полный бардак.

По словам Толи, те, кого насильно призвали, не проходили медкомиссию, а военные билеты им сделали за ночь. Потом новобранцам дали один сухпаёк, автомат, броник, четыре магазина и повезли в Курскую область "занимать круговую оборону". В итоге машины ВСУ приехали в село в Курской области и сразу попали под обстрел. Толя сбежал в поле и там же встретил российских морпехов, сопротивление оказывать он не стал, а вышел к ним со словами «‎Ребята, я сдаюсь». Пленный добавил, что русские солдаты дружные, собранные и у ВС РФ чёткое командование, в отличие от ВСУ.