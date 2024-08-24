По украинцам, которые сдаются в плен, военнослужащие ВСУ открывают огонь на поражение. Об этом рассказал пленный украинский боец Андрей Гусляков, информацию передаёт Минобороны РФ.

Военный ВСУ Гусляков решил сдаться в плен вместе с другим военнослужащим с позывным Дед после жёсткого столкновения с ВС РФ под Волчанском. В этот момент им в спину начали стрелять из автоматов и пулемётов. Он убеждён, что таким образом сослуживцы хотели помешать сдаче в плен. Они также послали за бойцами дрон.

Добраться до российской границы удалось одному лишь Гуслякову, его сослуживца ранили. Ещё четверо бойцов отказались сдаваться в плен, но они вскоре были ликвидированы. Спасшийся боец попал на фронт несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем — прободную язву. Изначально ему обещали место в тылу, однако затем перекинули на передовую под Волчанск. Пленный призвал сослуживцев не верить словам командования ВСУ об ужасах, что творятся с украинцами в российском плену. Ведь на самом деле это всего лишь ложь.