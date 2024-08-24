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24 августа, 08:40

Прямо в спину: Боец ВСУ рассказал, что украинцы расстреливают сослуживцев, сдающихся в плен

Боец ВСУ заявил, что сослуживцы открыли по нему огонь при сдаче в плен

По украинцам, которые сдаются в плен, военнослужащие ВСУ открывают огонь на поражение. Об этом рассказал пленный украинский боец Андрей Гусляков, информацию передаёт Минобороны РФ.

Военный ВСУ Гусляков решил сдаться в плен вместе с другим военнослужащим с позывным Дед после жёсткого столкновения с ВС РФ под Волчанском. В этот момент им в спину начали стрелять из автоматов и пулемётов. Он убеждён, что таким образом сослуживцы хотели помешать сдаче в плен. Они также послали за бойцами дрон.

Добраться до российской границы удалось одному лишь Гуслякову, его сослуживца ранили. Ещё четверо бойцов отказались сдаваться в плен, но они вскоре были ликвидированы. Спасшийся боец попал на фронт несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем — прободную язву. Изначально ему обещали место в тылу, однако затем перекинули на передовую под Волчанск. Пленный призвал сослуживцев не верить словам командования ВСУ об ужасах, что творятся с украинцами в российском плену. Ведь на самом деле это всего лишь ложь.

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как командование бросило его умирать
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как командование бросило его умирать

Ранее пленный военнослужащий армии Украины Сергей Кожемяко заявил, что командование ВСУ никогда не говорит мобилизованным, что их будут бросать сразу в бой, используя на самых горячих участках фронта и при штурмовых операциях. Мужчина признался, что из снаряжения ему выдали только штаны и каску, а бронежилеты и остальное солдаты закупают сами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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