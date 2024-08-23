Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как командование бросило его умирать

Бывший боец ВСУ сдался в плен, когда понял, что командование бросило его и сослуживцев умирать. Об этом он рассказал пресс-службе Минобороны РФ.

Бывший боец ВСУ рассказал, что сдался в плен, когда понял, что командование бросило его и сослуживцев умирать. Видео © Telegram / Минобороны России

«Завезли нас, мы 10 дней сидели в блиндаже, голову не могли высунуть, потому что сбросы были, постоянно дрон висел над нами. Я вышел на командиров, говорю по рации: «Проведите эвакуацию, мы «трёхсотые». В ответ: «Пацаны, сидите ещё чуть-чуть», — рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что его вместе с товарищами по оружию бросили «на мясо», что побудило их при первой возможности сдаться в плен российским военнослужащим.