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22 августа, 22:19

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как командование бросило его умирать

Бывший боец ВСУ сдался в плен, когда понял, что командование бросило его и сослуживцев умирать. Об этом он рассказал пресс-службе Минобороны РФ.

Бывший боец ВСУ рассказал, что сдался в плен, когда понял, что командование бросило его и сослуживцев умирать. Видео © Telegram / Минобороны России

«Завезли нас, мы 10 дней сидели в блиндаже, голову не могли высунуть, потому что сбросы были, постоянно дрон висел над нами. Я вышел на командиров, говорю по рации: «Проведите эвакуацию, мы «трёхсотые». В ответ: «Пацаны, сидите ещё чуть-чуть», — рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что его вместе с товарищами по оружию бросили «на мясо», что побудило их при первой возможности сдаться в плен российским военнослужащим.

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Ранее пленный боец ВСУ, чей отряд послали в Курскую область, рассказал, что их задача заключалась в том, чтобы быстро прорваться, наснимать роликов в нескольких сёлах и убраться восвояси. Также на инструктаже их попросили выглядеть там «вежливыми, нормальными людьми».

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Telegram / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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