"Мы идиоты!" Пленный боец ВСУ обвинил командиров в глупости из-за вылазки к Курску
Пленный боец заявил, действия под Курском показали глупость командования ВСУ
Украинский солдат Денис Попов, попавший в плен к ВС РФ, заявил, что вторжение в Курскую область, на которое преступное руководство ВСУ погнало своих солдат, показало глупость командиров. По его словам, Киеву не стоило соваться на российскую территорию при трудностях, которые он испытывает на фронте. Видео публикует телеканал "Звезда".
Пленный боец ВСУ об операции под Курском. Видео © Telegram / Zvezdanews
Пленный боец ВСУ находился в составе колонны, которую уничтожили в Курской области. Он назвал преступными решения украинского командования, добавив, что военные, принявшие участие в операции, понимали, что живыми выбраться с российской территории у них вряд ли получится.
"Потому что нас же всех разбили. Вся техника, что у нас была, я так понял, вся сгорела. Зачем надо соваться на чужую территорию, когда у нас на своей территории везде провалы идут. Мы идиоты!", — говорит украинец.
Он также упомянул, что большинство населения Украины "нормально относится" к России, а некоторые даже ждут, когда она избавит их от режима, навязанного стране Киевом.
От праздника на Банковой после начала операции в Курской области осталось лишь болезненное похмелье. Солдаты ВСУ продолжают гибнуть на российской территории без всякой цели, а в США указывают на то, что вторжение лишь усугубило положение дел на критически важных для Украины участках фронта. В свою очередь Дмитрий Медведев считает, что такая выходка обрекла Украину, поскольку теперь речи о переговорах быть не может.
Telegram / Zvezdanews