Украинский солдат Денис Попов, попавший в плен к ВС РФ, заявил, что вторжение в Курскую область, на которое преступное руководство ВСУ погнало своих солдат, показало глупость командиров. По его словам, Киеву не стоило соваться на российскую территорию при трудностях, которые он испытывает на фронте. Видео публикует телеканал "Звезда".

Пленный боец ВСУ об операции под Курском. Видео © Telegram / Zvezdanews

Пленный боец ВСУ находился в составе колонны, которую уничтожили в Курской области. Он назвал преступными решения украинского командования, добавив, что военные, принявшие участие в операции, понимали, что живыми выбраться с российской территории у них вряд ли получится.

"Потому что нас же всех разбили. Вся техника, что у нас была, я так понял, вся сгорела. Зачем надо соваться на чужую территорию, когда у нас на своей территории везде провалы идут. Мы идиоты!", — говорит украинец.