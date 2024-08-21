ВСУ пошли на трусливый манёвр ради спасения от российского "котла" у Северска

Командование ВСУ приняло решение убрать свои войска с территорий у города Северск в ДНР. Сейчас украинские подразделения отходят к северо-западным позициям после утраты железнодорожной станции Выемка и рубежей у села Ивано-Дарьевка. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.