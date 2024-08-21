ВСУ пошли на трусливый манёвр ради спасения от российского "котла" у Северска
Марочко: ВСУ отводят силы от Северска из-за угрозы окружения
Командование ВСУ приняло решение убрать свои войска с территорий у города Северск в ДНР. Сейчас украинские подразделения отходят к северо-западным позициям после утраты железнодорожной станции Выемка и рубежей у села Ивано-Дарьевка. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После успешного продвижения наших войск в районе Ивано-Дарьевки и железнодорожной станции Выемка украинское командование в спешном порядке начало оттягивать свои войска в северо-западном направлении", — рассказал Марочко.
С его слов, украинское отступление сейчас прикрывает артиллерия из села Звановка, куда недавно прибыли дополнительные расчёты.
Главком ВСУ Александр Сырский ещё в прошлом месяце называл сложным положение своих солдат на Северском направлении, а ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ потерпели серьёзные потери в боях с войсками ВС РФ "Южной" группировки. Всего украинская армия потеряла около 680 военнослужащих.
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