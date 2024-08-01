Главком ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на Северском направлении
Ситуация на Северском направлении в Донбассе остаётся для Киева сложной из-за интенсивных боёв. Об этом в своём телеграм-канале заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"В течение трёх суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях... Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы", — пожаловался Сырский.
Также Сырский отметил, что ожесточённые сражения ведутся на Купянском направлении — в районе Макеевки, Песчаного и Стельмаховки.
Ранее Life.ru рассказал об успехах российской армии на передовой. ВС РФ удалось взять под свой контроль населённые пункты Прогресс и Евгеновку в ДНР. Также Армия России выбила ВСУ из Волчьего.
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