Главком ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на Северском направлении

Ситуация на Северском направлении в Донбассе остаётся для Киева сложной из-за интенсивных боёв. Об этом в своём телеграм-канале заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В течение трёх суток работал на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях... Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы", — пожаловался Сырский.