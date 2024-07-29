Армия России выбила ВСУ из Волчьего

Армия России освободила от присутствия противника населённый пункт Волчье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе Министерства обороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — говорится в публикации военного ведомства.

К слову, это не единственные территориальные успехи российских войск за последние дни. Накануне в Минобороны доложили, что подразделения группировки "Центр" ВС РФ освободили от ВСУ населённые пункты Прогресс и Евгеновку в ДНР.