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29 июля, 11:23

Армия России выбила ВСУ из Волчьего

Минобороны: ВС РФ освободили Волчье в Донецкой Народной Республике

Армия России освободила от присутствия противника населённый пункт Волчье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе Министерства обороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — говорится в публикации военного ведомства.

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К слову, это не единственные территориальные успехи российских войск за последние дни. Накануне в Минобороны доложили, что подразделения группировки "Центр" ВС РФ освободили от ВСУ населённые пункты Прогресс и Евгеновку в ДНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Юрий Лысенко
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