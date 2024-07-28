"Развал фронта": Потеря одного города сулит ВСУ крах, заявили в Германии
Zeit: Потеря Мирнограда ДНР грозит Украине развалом фронта
Потеря Мирнограда Донецкой Народной Республики грозит Незалежной развалом фронта, пишет немецкое издание Zeit. Подчёркивается, что город находится на линии снабжения украинской армии.
"Большая часть логистики ВСУ в регионе зависит именно от неё. Если контроль над городом перейдёт к русским и если линия снабжения будет прервана, то Украине грозит развал фронта", — говорится в публикации.
Автор отметил, что положение ВСУ на двух важнейших участках фронта из трёх сильно ухудшилось на фоне наступления ВС РФ. Однако ещё хуже дела обстоят в районе Покровска, где наша армия освободила Прогресс и, видимо, практически окружила противника к северу от населённого пункта.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил положение Украины с больным раком четвёртой стадии: пациент хотел бы услышать хорошие новости, но всё и так понятно. По его мнению, рано или поздно ВСУ придётся сдаться.
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