Потеря Мирнограда Донецкой Народной Республики грозит Незалежной развалом фронта, пишет немецкое издание Zeit. Подчёркивается, что город находится на линии снабжения украинской армии.

"Большая часть логистики ВСУ в регионе зависит именно от неё. Если контроль над городом перейдёт к русским и если линия снабжения будет прервана, то Украине грозит развал фронта", — говорится в публикации.

Автор отметил, что положение ВСУ на двух важнейших участках фронта из трёх сильно ухудшилось на фоне наступления ВС РФ. Однако ещё хуже дела обстоят в районе Покровска, где наша армия освободила Прогресс и, видимо, практически окружила противника к северу от населённого пункта.