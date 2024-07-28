"Слишком поздно": Крах Украины уже определён, признали в США
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Положение Украины похоже на четвёртую стадию рака
Будущее поражение Украины уже определено, и она не сможет избежать этого. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, достаточно лишь подождать.
"Я действительно думаю, что для Украины уже слишком поздно. Траектория того, что должно произойти, уже определена, просто нужно время, чтобы это произошло", — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Джонсон сравнил это с положением человека, которому диагностировали четвёртую стадию рака: он хотел бы услышать хорошие новости, но шансов нет — через три-шесть месяцев его не станет. Боевые действия будут продолжаться, однако рано или поздно ВСУ придётся сдаться.
"Такова ситуация на Украине", — отметил Джонсон.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ бежали с позиций к западу от посёлка Очеретино на Покровском направлении. По его словам, они покинули место боя без приказа. В украинской армии складывается критическая ситуация.
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