Будущее поражение Украины уже определено, и она не сможет избежать этого. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, достаточно лишь подождать.

"Я действительно думаю, что для Украины уже слишком поздно. Траектория того, что должно произойти, уже определена, просто нужно время, чтобы это произошло", — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Джонсон сравнил это с положением человека, которому диагностировали четвёртую стадию рака: он хотел бы услышать хорошие новости, но шансов нет — через три-шесть месяцев его не станет. Боевые действия будут продолжаться, однако рано или поздно ВСУ придётся сдаться.

"Такова ситуация на Украине", — отметил Джонсон.