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28 июля, 13:28

"Без приказа": ВСУ бежали из-под Лозоватского и Прогресса, попав в "котёл" ВС РФ

Эксперт Меркурис: ВСУ без приказа сбежали с позиций на Покровском направлении

ВСУ без приказа сбежали со своих позиций к западу от Очеретино на Покровском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, на это два батальона подтолкнуло окружение со стороны ВС РФ между сёлами Лозоватское и Прогресс.

"Появились сообщения, что эти войска взяли всё в свои руки и вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования... Факт был в том, что они бежали и что они сделали это без приказа", — сказал эксперт в своём блоге на YouTube, отметив, что в данном районе для ВСУ складывается критическая ситуация.

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Напомним, об освобождении Лозоватского стало известно 27 июля. Его взяли бойцы группировки войск "Центр". А 28 июля Минобороны отчиталось об освобождении ещё двух населённых пунктов в Донецкой Народной Республике — Прогресса и Евгеновки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Матвей Константинов
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