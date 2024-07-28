"Без приказа": ВСУ бежали из-под Лозоватского и Прогресса, попав в "котёл" ВС РФ

ВСУ без приказа сбежали со своих позиций к западу от Очеретино на Покровском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, на это два батальона подтолкнуло окружение со стороны ВС РФ между сёлами Лозоватское и Прогресс.

"Появились сообщения, что эти войска взяли всё в свои руки и вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования... Факт был в том, что они бежали и что они сделали это без приказа", — сказал эксперт в своём блоге на YouTube, отметив, что в данном районе для ВСУ складывается критическая ситуация.