"Не доезжают": Нардеп Безуглая вскрыла неудобную правду о медицинской помощи на фронте в ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, отметившаяся рядом критических заявлений о Минобороны Украины, назвала манипуляцией утверждения ведомства о якобы очень низкой смертности на "стабилизационных пунктах" и о 75% солдат, впоследствии возвращающихся на фронт. По её словам, критически раненые попросту "не доезжают" до помощи.

К объективным причинам столь плачевной статистики парламентарий отнесла сложности в эвакуации, высокую интенсивность боевых действий и постоянную нехватку транспорта. Однако есть вещи, которые медицинское командование "игнорирует и не даёт системно улучшать".

"Например, качество тактической медицины <...>, неуважение к статистике и анализу (стабилизационные пункты у нас — "белое пятно статистики"), нет анализа, скольких можно было бы спасти, не введено переливание крови", — отметила депутат.