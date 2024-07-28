"Не доезжают": Нардеп Безуглая вскрыла неудобную правду о медицинской помощи на фронте в ВСУ
Нардеп Безуглая опровергла слова МО Украины о возвращении в строй 75% раненых
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, отметившаяся рядом критических заявлений о Минобороны Украины, назвала манипуляцией утверждения ведомства о якобы очень низкой смертности на "стабилизационных пунктах" и о 75% солдат, впоследствии возвращающихся на фронт. По её словам, критически раненые попросту "не доезжают" до помощи.
К объективным причинам столь плачевной статистики парламентарий отнесла сложности в эвакуации, высокую интенсивность боевых действий и постоянную нехватку транспорта. Однако есть вещи, которые медицинское командование "игнорирует и не даёт системно улучшать".
"Например, качество тактической медицины <...>, неуважение к статистике и анализу (стабилизационные пункты у нас — "белое пятно статистики"), нет анализа, скольких можно было бы спасти, не введено переливание крови", — отметила депутат.
Кроме того, Безуглая назвала программу "Сохранение жизни" частью "культуры лжи", проявляющейся в постоянном "сбитии" всех воздушных целей. Да и раненым солдатам, намекнула она, приказывают вернуться в строй раньше положенного.
Напомним, Марьяна Безуглая отметилась рядом критических заявлений в адрес Минобороны Украины. В частности, она утверждала, что министр обороны Рустем Умеров не контролирует ситуацию в ВСУ, а главком Александр Сырский не верит в победу Незалежной. На фоне скандальной риторики парламентария её лишили должности главы подкомитета Рады по вопросам демократического гражданского контроля, а недавно и вовсе внесли в базу "Миротворца".
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