Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ в течение суток улучшили своё тактическое положение. Согласно последнему отчёту Минобороны, Российская Армия нанесла поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ.

Наибольшие потери украинские военные понесли в районах населённых пунктов Серебрянка, Северск, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка ДНР.

Всего ВСУ потеряли до 680 военнослужащих. Также уничтожены 155 мм гаубицы М198 американского производства, две 155 мм британские гаубиц FH-70, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30, и 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании. Полностью уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.