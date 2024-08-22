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22 августа, 11:34

Пленный боец ВСУ рассказал, как сходу прервался показушный заход его отряда под Курском

Пленный боец ВСУ: Нам поставили задачу выглядеть «‎вежливыми» под Курском

Пленный боец ВСУ. Фото © Минобороны РФ

Пленный боец ВСУ. Фото © Минобороны РФ

Пленный боец ВСУ, чей отряд послали в Курскую область, рассказал, что их задача заключалась в том, чтобы быстро прорваться, наснимать роликов в нескольких сёлах и убраться восвояси. Также на инструктаже их попросили выглядеть там «вежливыми, нормальными людьми». Об этом рассказал украинский военнослужащий Игорь.

С его слов, подразделение собралось в лесу в Сумской области. Затем они доехали до границы с Курской областью, где старший колонны начал объяснять стоящие перед ними задачи.

«Сказал: «Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут ещё маршруты, надо везде показаться». Задачей нашей группы было совершить марш, совершить отвлекающий манёвр, как будто нас здесь много, и кататься по этим сёлам. Показать себя хорошо, типа мы нормальные люди, типа вежливые», — рассказал пленный ещё более вежливым людям в форме.

Вместе со своими сослуживцами они на трёх БТРах отправились в посёлок, где их шквальным огнём встретила российская армия. Украинец полагает, что истинная задача его подразделения могла заключаться в проведении боевой разведки, поскольку такое происходит часто.

«Мы только заехали, и сразу началась стрельба, расстреляли БТР, я выпал, она загорелась, я отполз, и с водителем отбежали. Я понял, что это засада», — вспоминает пленный солдат ВСУ.

Алаудинов: Среди пленных в Курской области нет иностранных наёмников
Алаудинов: Среди пленных в Курской области нет иностранных наёмников

Истории пленных бойцов ВСУ содержат в себе множество впечатляющих подробностей, а также повествуют об истинном отношении этих людей к украинскому руководству. Ранее попавший в плен к ВС РФ украинский солдат заявил, что решение командования о вторжении в Курскую область являлось преступным, а сама атака самоубийственной в отношении военнослужащих.

Владимир Озеров
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