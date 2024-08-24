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24 августа, 14:07

«Наши нас встретили»: Российские бойцы, освобождённые из плена, пообщались с роднёй

Минобороны показало, как обменянные российские военнослужащие общаются с родными

Российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, созвонились со своими родственниками. Трогательное видео публикует Минобороны. В этот момент они возвращаются на Родину из Белоруссии, где произошёл обмен.

Российские военнослужащие, освобождённые из плена ВСУ, общаются с родственниками. Видео © Telegram / Минобороны России

«Наши ребята нас встретили. Кормят, все дела. Всё нормально. Едем домой, мам, я живой, здоровый», — сказал один из бойцов.

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Напомним, 24 августа состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. РФ получила назад 115 бойцов, взятых в плен в Курской области. Переговоры шли при посредничестве ОАЭ. Военное ведомство показывало первое видео после обмена.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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