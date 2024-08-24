«Наши нас встретили»: Российские бойцы, освобождённые из плена, пообщались с роднёй
Минобороны показало, как обменянные российские военнослужащие общаются с родными
Российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, созвонились со своими родственниками. Трогательное видео публикует Минобороны. В этот момент они возвращаются на Родину из Белоруссии, где произошёл обмен.
Российские военнослужащие, освобождённые из плена ВСУ, общаются с родственниками. Видео © Telegram / Минобороны России
«Наши ребята нас встретили. Кормят, все дела. Всё нормально. Едем домой, мам, я живой, здоровый», — сказал один из бойцов.
Напомним, 24 августа состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. РФ получила назад 115 бойцов, взятых в плен в Курской области. Переговоры шли при посредничестве ОАЭ. Военное ведомство показывало первое видео после обмена.
Telegram / Минобороны России