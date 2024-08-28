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28 августа, 01:11

Андрей Белоусов поздравил бойцов 589-го и 433-го полков с освобождением Орловки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы формированиям, которые участвовали в освобождении Орловки Донецкой Народной Республики. Глава ведомства похвалил командование и личный состав за профессионализм и самоотверженность, а также поблагодарил их за верность Отечеству.

Одно из писем Белоусов адресовал 589-му гвардейскому мотострелковому полку, который ранее отличился в боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку. Военнослужащие формирования сумели взломать неприступную оборону противника, вынудив ВСУ отступить с большими потерями. Получателем второй телеграммы стал 433-й мотострелковый полк имени Донского казачества.

«В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих полка противник понёс существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, освобождён населённый пункт Орловка. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач более 2,5 тысячи военнослужащих награждены государственными наградами», — цитируют Белоусова в МО.

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Российский триколор поднялся над освобождённой Орловкой 27 августа. Незадолго до этого ВС РФ также установили контроль над населёнными пунктами Межевое, Желанное, Нью-Йорк, Артёмово, Свиридовка, Ивановка и Лисичное. Таким образом, отвлекающий манёвр ВСУ в Курской области потерпел полное фиаско.

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