Андрей Белоусов поздравил бойцов 589-го и 433-го полков с освобождением Орловки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы формированиям, которые участвовали в освобождении Орловки Донецкой Народной Республики. Глава ведомства похвалил командование и личный состав за профессионализм и самоотверженность, а также поблагодарил их за верность Отечеству.

Одно из писем Белоусов адресовал 589-му гвардейскому мотострелковому полку, который ранее отличился в боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку. Военнослужащие формирования сумели взломать неприступную оборону противника, вынудив ВСУ отступить с большими потерями. Получателем второй телеграммы стал 433-й мотострелковый полк имени Донского казачества.