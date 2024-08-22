Армия России освободила населённый пункт Межевое в ДНР
Группировка «Центр» армии России освободила от сил ВСУ населённый пункт Межевое в ДНР. Об этом доложили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
«В результате успешных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Межевое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Российская армия неудержимо теснит ВСУ в ДНР, освобождая один населённый пункт за другим каждый день. Так, 19 августа стало известно о взятии под контроль Артёмово и Нью-Йорка в Донецкой Народной республике, 20 августа российские бойцы освободили Новгородское, разбив крупную группировку противника, а вчера в зону влияния ВС РФ перешёл населённый пункт Желанное.
Telegram / Минобороны России