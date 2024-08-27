Сырский выдал просчёт ВСУ при атаке на Курск, который обернулся потерей семи сёл в ДНР

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинское командование решилось атаковать Курскую область, чтобы заставить Армию России перебросить часть своих сил с других направлений, в частности из ДНР. Однако манёвр провалился, рассказал он на форуме в эфире всеукраинского телемарафона.

«Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается Покровского, Кураховского направления. Враг это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении», — объяснил Сырский тяжёлое для ВСУ положение на этих участках фронта.