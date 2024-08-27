Песков оценил предложение признать киевский режим террористическим

«Не имел возможности и ознакомиться с этими заявлениям… для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи. И они будут выполнены», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что атаки украинской армии, в том числе в Курской области, не останутся без ответа. Кроме того, он отметил, что тема переговоров с Киевом потеряла актуальность после кровавой вылазки ВСУ на мирный регион. По его словам, в СМИ публикуется много новостей о возможных контактах с противником, но далеко не все имеют правдивый характер.