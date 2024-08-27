Песков оценил предложение признать киевский режим террористическим
Песков: Главной задачей РФ остаётся достижение целей СВО, они будут выполнены
Главной задачей для России остаётся достижение целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина об официальном признании киевского режима террористическим.
«Не имел возможности и ознакомиться с этими заявлениям… для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи. И они будут выполнены», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что атаки украинской армии, в том числе в Курской области, не останутся без ответа. Кроме того, он отметил, что тема переговоров с Киевом потеряла актуальность после кровавой вылазки ВСУ на мирный регион. По его словам, в СМИ публикуется много новостей о возможных контактах с противником, но далеко не все имеют правдивый характер.
Life.ru.