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Регион
27 августа, 09:43

Песков оценил предложение признать киевский режим террористическим

Песков: Главной задачей РФ остаётся достижение целей СВО, они будут выполнены

Главной задачей для России остаётся достижение целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина об официальном признании киевского режима террористическим.

«Не имел возможности и ознакомиться с этими заявлениям… для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи. И они будут выполнены», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что атаки украинской армии, в том числе в Курской области, не останутся без ответа. Кроме того, он отметил, что тема переговоров с Киевом потеряла актуальность после кровавой вылазки ВСУ на мирный регион. По его словам, в СМИ публикуется много новостей о возможных контактах с противником, но далеко не все имеют правдивый характер.

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Life.ru.

Александр Юнашев
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