«Потеряли актуальность»: В Кремле развеяли миф о готовящихся переговорах между Москвой и Киевом

Тема переговоров с украинской стороной потеряла актуальность. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, комментируя сообщение газеты Le Monde о срыве переговоров между Киевом и Москвой об атаках на энергоотрасль после начала нападения ВСУ в Курской области.

«Нет, никаких переговоров не было. Тема переговоров в настоящий момент изрядно потеряла актуальность. Сообщений о различных контактах в СМИ публикуется много и далеко не все имеют правдивый характер», — отметил представитель Кремля.