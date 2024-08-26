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26 августа, 09:48

«Потеряли актуальность»: В Кремле развеяли миф о готовящихся переговорах между Москвой и Киевом

Песков: Переговоры потеряли актуальность после вылазки Киева в Курской области

Тема переговоров с украинской стороной потеряла актуальность. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, комментируя сообщение газеты Le Monde о срыве переговоров между Киевом и Москвой об атаках на энергоотрасль после начала нападения ВСУ в Курской области.

«Нет, никаких переговоров не было. Тема переговоров в настоящий момент изрядно потеряла актуальность. Сообщений о различных контактах в СМИ публикуется много и далеко не все имеют правдивый характер», — отметил представитель Кремля.

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Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что после попытки нарушить целостность РФ в Курской области о переговорах Киев может забыть о переговорах. По её словам, такой кровавой вылазкой лидер киевского режима хочет поднять свой падающий рейтинг, доказать свою псевдолегитимность и привлечь ещё больше денег со стороны Запада.

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Life.ru

Александр Юнашев
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