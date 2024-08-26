«Потеряли актуальность»: В Кремле развеяли миф о готовящихся переговорах между Москвой и Киевом
Песков: Переговоры потеряли актуальность после вылазки Киева в Курской области
Тема переговоров с украинской стороной потеряла актуальность. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, комментируя сообщение газеты Le Monde о срыве переговоров между Киевом и Москвой об атаках на энергоотрасль после начала нападения ВСУ в Курской области.
«Нет, никаких переговоров не было. Тема переговоров в настоящий момент изрядно потеряла актуальность. Сообщений о различных контактах в СМИ публикуется много и далеко не все имеют правдивый характер», — отметил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что после попытки нарушить целостность РФ в Курской области о переговорах Киев может забыть о переговорах. По её словам, такой кровавой вылазкой лидер киевского режима хочет поднять свой падающий рейтинг, доказать свою псевдолегитимность и привлечь ещё больше денег со стороны Запада.
Life.ru