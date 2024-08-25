Переговоры с Киевом, по мнению бывшего премьер-министра России Сергея Степашина, являются недопустимыми и опасными. Политик выразил свою позицию в интервью ТАСС, отметив, что любые соглашения с нынешним украинским руководством приведут к повторению ошибок Хасавюрта, которые стоили России дорого в 1990-е годы.

Экс-премьер-министр России, возглавлявший операции по разоружению в Чечне в 1994-1996 годах, заявил, что любые попытки договориться с Владимиром Зеленским можно сравнить с попытками вести переговоры с Гитлером в 1944 году. По его словам, такие действия будут равносильны капитуляции, которая, по его мнению, является единственным приемлемым выходом в текущей ситуации.

Он подчеркнул, что любые соглашения с Киевом сейчас станут повторением ошибок Хасавюрта — соглашений 1996 года, когда военные действия в Чечне были приостановлены, но боевики продолжили своё воздействие. Эти договоренности, по мнению политика, привели к необходимости возвращения войск в 1999 году, и сейчас повторение подобного сценария неприемлемо.

Для Степашина и его единомышленников нынешняя ситуация требует решительных действий, а не мирных переговоров с теми, кто воспринимается как враг. Единственный способ добиться успеха, по его мнению, — это полная капитуляция противника.